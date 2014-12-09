中国网信办主任鲁炜访美 参观Facebook等美国科技巨头

路透北京12月8日（记者 Gerry Shih） - 中国国家互联网信息办公室主任鲁炜未曾明确表态是否欢迎Facebook (FB.O)进入中国，但他近日访问美国期间，受到了Facebook的热情欢迎。

据中国政府网站周一刊登的报导和图片，鲁炜访问了Facebook、苹果(AAPL.O)及亚马逊 (AMZN.O)等多家美国科技巨头。

报导称，鲁炜与Facebook创始人扎克伯格进行了友好交流，两人用中文互相问候，笑容满面。

报导称，鲁炜看到扎克伯格的办公桌上放着一本《习近平谈治国理政》的英文版，扎克伯格对鲁炜说：“我也给同事们买了这本书，我希望他们了解中国特色社会主义。”

鲁炜还被拍到与苹果执行长库克及亚马逊执行长贝索斯会面的场景。

对于扎克伯格连接全世界的长期愿景，中国市场仍是其面临的难题之一，扎克伯格毫不掩饰他进军中国市场的愿望。

今年稍早，被问及Facebook等网站在中国无法访问的情况时，鲁炜回复道：“中国历来热情好客，但是谁到我家做客，我是有选择的......我们现在不能允许的是，既占了中国市场，挣了中国的钱，还来伤害中国。”

他当时还说：“我既没有说它（Facebook）不可以进入中国，也没有说它可以进入中国。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。