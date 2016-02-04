去年资本和金融账户转逆差 今年仍延续但风险可控--中国外管局（更新版）

(新增外管局评论)

路透北京2月4日 - 中国国家外汇管理局周四称，2015年中国国际收支从长期以来的基本“双顺差”转为经常账户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差，2016年这一格局将延续，国际收支状况将基本平稳，跨境资金流动风险总体可控。

外管局发言人在答记者问时称，中国目前的资本流出是对外资产由储备资产向民间部门转移的过程，中国的对外资产负债结构决定了我国涉外经济的稳定性。

“2015年出现的资本流出主要是境内银行和企业等主动增持对外资产，并偿还以往的对外融资，与通常所说的外资撤离有着本质区别。”该发言人称。

外管局周四公布2015年国际收支平衡表初步数据显示，2015年中国经常账户顺差2,932亿美元，资本和金融账户逆差1,611亿美元。其中，货物贸易顺差5,781亿美元，服务贸易逆差2,094亿美元；储备资产减少3,429亿美元。

刊登在外管局的新闻稿显示，2015年中国经常账户顺差增长至近三千亿美元，货物贸易顺差较上年增长33%创历史新高，服务贸易逆差亦同比增长39%。初次收入逆差有所扩大，二次收入逆差缩小。

同期金融账户呈现逆差，直接投资净流入较上年下降66%，一方面对外直投资扩大108%；另一方面来华直接投资下降16%，但仍有2,442亿美元的规模。

2015年中国外汇储备较上年末减少5,127亿美元，下降13%。其中，因国际收支交易形成的外汇储备下降3,423亿美元，因汇率、资产价格变动等非交易因素形成的外汇储备账面价值下降1,703亿美元。

外管局发言人并表示，2016年中国国际收支将继续呈现“经常账户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差”的格局，国际收支状况将基本平稳，跨境资金流动风险总体可控。

“从出口看，全球经济延续缓慢复苏态势，有助于稳定中国的外需。同时，随着中国“一带一路”等战略规划的逐步落实，双边和多边战略合作的不断加强，出口也会迎来新的机遇。”该发言人称。

他并表示，2016年资本和金融账户预计持续逆差，不同项目的跨境资本流动将呈现有进有出的局面。以长期投资为目的的外资将继续流入，但美国货币政策正常化、新兴市场运行风险等因素确实会继续加大中国跨境资金流动的波动性。

“中国国际收支平稳、健康运行的一些根本性支撑因素依然较多。总体而言，预计我国2016年国际收支状况将基本平稳，跨境资金流动风险总体可控。”该发言人称。

外管局网公布的国际收支初步数据并显示，2015年四季度中国经常账户顺差843亿美元，其中，货物贸易顺差1,616亿美元，服务贸易逆差486亿美元。

同期，资本和金融账户逆差为843亿美元，其中，资本账户基本平衡，非储备性质的金融账户逆差1,997亿美元；储备资产减少1,153亿美元。

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