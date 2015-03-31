中国外管局报告：净误差与遗漏负值≠资本外逃规模

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周二发布2014年中国国际收支报告，以专栏形式指出，净误差与遗漏负值≠资本外逃规模，中国误差与遗漏规模一直在合理范围内，且净误差与遗漏负值不等于资本外逃规模

以下为该篇专栏的全文（图表省略）：

各国国际收支平衡表中都设有“净误差与遗漏”项目。根据国际标准，国际收支平衡表采用复式计账原则编制，为使平衡表在借贷两个方向上始终能够保持平衡，平衡表中设臵了“净误差与遗漏”项。

我国的国际收支平衡表编制以国际收支统计申报数据为基础，综合利用海关、人民银行、旅游局等其他相关数据。来自于多个部门和不同统计系统的数据，与国际收支统计在概念、口径、记录原则上不尽相同，同时，在各个部门的数据中，某些交易也难以全面记录，因此将这些数据汇总在国际收支平衡表中就可能会形成误差与遗漏。

我国误差与遗漏规模一直在合理范围内。根据国际惯例，平衡表中净误差与遗漏占同期货物进出口额的比重一般不宜超过正负 5%。随着国际收支交易规模扩大，净误差与遗漏绝对数也会相应增加，高频数据比低频数据误差会更大。2008至2013年，我国平衡表中的该比例每年基本在2%左右；2014年三、四季度较高分别为5.6%和5.9%，但全年合计只有3.3%。发达国家的平衡表中同样也有“净误差与遗漏”。

以美国为例，其公布的2014年二季度平衡表中，经常项目逆差1,035亿美元，资本项目顺差103亿美元，储备资产增加8亿美元，其误差与遗漏为正940亿美元，与同期货物进出口额之比为9%；2012年一季度，其净误差与遗漏占比更是高达15%。

净误差与遗漏负值不等于资本外逃规模。首先，净误差与遗漏方向与跨境资本流动没有必然关系。2009至2013年间，我国年度国际收支平衡表中净误差与遗漏均为负，但除2012 年外，其他各年份我国面临的都是资本流入和人民币升值的压力。

从国际上看，日本在2007-2012年、德国在2003-2009年均连续六七年呈现误差与遗漏为正，而期间欧元和日元有升有贬，宏观经济状况波动也很大。其次，造成净误差与遗漏为负的原因也非常复杂，既有可能是低估了资本外流，也有可能是高估了经常项目顺差。国内外贸“奖出限入”、外资“宽进严出”的激励机制，本身也孕育了滋生这种现象的土壤。

近年来，外汇局在检查中发现，有些企业出口不收汇或少收汇，存在高报出口骗取政府奖励或将收入违规留存境外的情况。再次，与日益健全的对外债务统计相比，我国对外债权统计较为薄弱，因此，即使是没有申报的资本流出也不一定是违规的，也可能是因制度原因而未被真实地记录。

进一步提高国际收支统计质量。面对国际收支统计工作中层出不穷的新情况、新问题，外汇局正通过不断地改进统计制度和方法，尽可能地降低净误差与遗漏的规模。

例如，近期实施的对外金融资产负债及交易统计制度，就既有负债又有资产的统计，同时区分了对外资产的交易变化和货币折算等非交易变化，这有助于减少非交易因素对统计质量的影响；该制度中新增加的银行卡境外刷卡消费统计，也可用于改进我国的旅游支出统计等。再如，除继续依靠基于企业调查制度，逐笔交易数据采集外，还将研究运用抽样调查和估算的方法，以更低的成本、更可靠的方式，确保国际收支统计的全面性和准确性。（完）

(整理 李文科; 审校 杨淑祯)

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