近期资金流出压力缓解 跨境资金流动今后有望总体趋稳--中国外管局

路透北京3月16日 - 中国外管局周三表示，近期中国跨境资金流出压力明显缓解，当前市场主体的本外币资产负债结构调整更加平稳，预计今后一段时期，中国跨境资金流动有望总体趋稳。

外管局官网刊登的新闻发言人就2016年2月份跨境资金流动情况答记者问称，中国跨境资金流动之所以将总体趋稳，因为中国货物进出口顺差和实际利用外资还会保持较大规模，企业对外债务在经历了一年多的去杠杆化调整后将保持更加稳定的水平。

从内外部环境看，近期市场对于美联储加息预期降低，将有助于国际金融市场和资本流动的稳定；2016年中国经济增长目标为6.5%-7%，在全球范围内仍属于较高水平，吸引外资流入的基本面没有变。

发言人称，当前中国市场主体的本外币资产负债结构调整更加平稳。一方面，“藏汇于民”稳步推进。2月份，外汇存款余额增加83亿美元，较1月份少增了113亿美元。另一方面，企业偿债节奏有所放缓。

内外部市场环境变化减缓了跨境资金流出压力。国际金融市场在波动后逐步趋向稳定。国内人民币汇率保持基本稳定。除强调外汇交易真实性合规性要求以抑制投机需求外，外汇管理政策没有作出调整，也稳定了市场情绪。

外管局稍早公布， 2月银行结售汇逆差339亿美元，较上月的544亿美元下降近四成。（完）