中国外管局：跨境资本流动风险可控 外债规模下降减小偿付风险（更新版）

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路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周四表示，今年预计中国国际收支将继续呈现经常账户顺差、资本和金融账户逆差的格局，跨境资本流动风险依然总体可控；而去年外债总规模下降，对外偿付风险减小。

外管局发布的2015年中国国际收支报告显示，去年中国经常账户顺差续扩至3,306亿美元，同比增19%，处于国际公认的合理区间；资本和金融账户逆差亦扩至4,853亿美元，主要体现了境内主体对外投资的增加和对外负债的减少。

数据显示，2015年经常账户顺差与GDP之比为3.0%，较上年增加0.3%。其中，货物贸易顺差与GDP之比为5.2%，上升1%，主要受进口价格回落等影响；服务贸易逆差与GDP之比为1.7%，旅行项下逆差较为突出，增长38%与国内居民收入提高、境外消费高涨等因素密切相关。

该报告并称，资本和金融账户逆差，一方面表现为境内主体参与国际经济活动的活跃度上升，直接投资和证券投资资产继续增加；另一方面反映了中国企业对外债务的去杠杆化，如其他投资负债项下由2014年的净流入转为净流出，但直接投资项下境外资本保持较大规模净流入。

此外，跨境资本流动的波动性较大，外汇储备资产一季度减少、二季度增加，下半年又转为较快下降，但四季度降幅较三季度收窄。

**外债规模下降**

外管局同时公布，中国去年末全口径外债余额14,162亿美元，较9月末15,298亿美元减少1,136亿美元。

“据初步计算，2015年末我国负债率为13%，债务率为58%，偿债率为5%，短期外债和外汇储备比为28%，各项指标均在安全线以内。”外管局网站新闻稿称。

外债规模变动呈现出多个特点。从币种结构看，本币外债规模降速高于外币外债规模降速；从期限结构看，短期外债规模下降22%，成为外债总规模下降主因；从债务主体看，银行等其他接受存款公司外债规模下降推动了外债总规模下降；从债务类型看，贷款、货币与存款下降较快。

数据显示，中国外债余额中本币外债余额6,567亿美元，占46%；短期外债余额9,206亿美元，占65%，其中与贸易有关的信贷占48%；银行债务余额6,120亿美元，占43%；其他部门债务余额4,272亿美元，占30%；贷款、货币与存款较3月末分别下降30%和24%远高于外债总规模降幅。

而在外币登记外债余额中，美元债务占80%，日元债务占4%，欧元债务占7%。

该报告并称，受人民币贬值预期增强、美元加息、国内外利差缩小及进出口贸易下降影响，外债总规模去年下半年降幅较大。未来，随着人民币汇率弹性的不断增强、资本项目可兑换的深入推进，以及国际市场利率汇率的变动，中国外债规模的短期波动可能成为新常态。

从微观主体债务风险角度看，体现了债务主体依据市场变化积极调整资产负债结构的结果，有利于债务主体降低债务负担，提高风险管理意识。从宏观债务风险角度看，说明中国外债整体风险下降，对外偿付风险降低。（完）

欲览详情，请点击外管局网站链接 www.safe.gov.cn