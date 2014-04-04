中国外管局：为什么对外净债权增加≠经常项目顺差？

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路透北京4月4日 -中国国家外汇管理局周五发布2013年中国国际收支报告，其中名为“为什么对外净债权增加≠经常项目顺差”的专栏称，近年中国对外净债权增加低于经常项目顺差，社会上存在着一些质疑的声音，认为这意味着中国对外投资发生了很大的损失。但事实上，经常项目顺差并不必然等于对外净债权的增加，除受资产价格和汇率变动影响外，还受合理的统计误差等多重因素的影响。
以下为该报告中“为什么对外净债权增加≠经常项目顺差”的专栏文章全文：
近年中国对外净债权增加低于经常项目顺差，社会上存在着一些质疑的声音，认为这意味着中国对外投资发生了很大的损失。但事实上，经常项目顺差并不必然等于对外净债权的增加，除受资产价格和汇率变动影响外，还受合理的统计误差等多重因素的影响。
以2013年末国际投资头寸表（以下简称“头寸表”）和全年平衡表数据为例，截至2013年末，头寸表显示中国对外金融净债权1.97万亿美元，较上年末净增1,051亿美元，而2013年经常项目顺差1,828亿美元。具体来看，两者差异受到以下因素影响：
——统计误差。理论上，由于采用会计复式记账法，平衡表的贷方合计与借方合计相等。但在实际中，由于种种原因，所有交易的贷方总额和借方总额总有差距，这个差距被记作误差和遗漏项。这是一个残差项，当其在借方时，表明在平衡表中可能少记了经常项目支出或金融资产，也可能多记了经常项目收入或者金融负债，综合来看可能多记了经常项目顺差或少记了净资产增长。反之，亦然。例如2013年全年平衡表中统计的误差和遗漏项为借方776亿美元，解释了绝大部分的净资产增量和经常项目顺差的差异。
——流量和存量统计数据来源不同及统计调整。首先看统计数据来源不同的影响。平衡表的统计是流量，头寸表的统计为存量，受现实的数据来源所限，某些数据项的流量和存量统计分别使用了不同部门采集的数据，而不是从同一申报主体一并采集。这种数据源上的不匹配也可能造成存量和流量间的差异。其次看统计调整的影响。统计调整包括统计口径的变化以及补报历史数据等。如2013年二季度，由于外债统计口径变化导致的历史数据补报，造成自6月末起，中国负债存量跃增276亿美元，但这部分外债并非当期流量，并未体现在当季平衡表的流量统计中，也形成了经常项目顺差与净资产增加的差异。
——汇率和资产价格变动等引起的估值变化。一是汇率的变动。由于中国头寸表以美元编制，如果美元贬值，就会引起中国对外非美元金融资产和负债账面价值增值；如果美元升值，则反之。值得关注的是，中国对外负债的近七成为本币负债，如外国来华直接投资、非居民人民币存款、QFII和RQFII投资等。在近年来人民币持续升值的情形下，本币负债必然形成中国负债的膨胀。二是资产价格的变动。对于资产而言，因为所持资产价格下跌，就会引起中国对外金融资产的账面价值损失；反之增值。对于负债而言，由于对手国投资中国资产（即中国的负债）价格下跌，就会引起中国负债账面价值的下降，反之上涨。资产价格的变动对于证券类投资产品影响较大。三是资产核销等特殊情况。需要说明的是，一方面，汇率和资产价格变动等引起的估值变动仅仅是一种账面持有损益，只有实际支付时，这类持有损益才会实现。另一方面，这类持有损益也提示当前汇率和资产价格变动的市场风险，从而提示持有者有效管理资产的敞口风险。（完）
(整理 谢衡; 审校 张喜良)
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