中国去年末对外金融资产负债均降 银行业对外资产负债规模较高

2015年8月13日，香港，图为一家外汇兑换店门外的广告招贴画。 REUTERS/Tyrone Siu

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路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周四公布数据显示，中国2015年末对外金融资产和负债均有所下降，但对外投资收益差额仍为逆差。其中民间部门的对外金融资产增加，负债下降，同时来华投资依然持续增长。

外管局发布2015中国国际收支报告指出，2015年中国对外金融资产中储备资产占比过半，属于低风险、高流动性的资产，2005-15年均收益率为3.3%；对外金融负债主要来自直接投资，2005-15年均收益率为6.6%，整体而言，去年中国对外投资收益为逆差734亿美元。

“中国的对外资产和负债有错配，显示中国在国际金融市场上融资成本较高，投资收益不是很理想，说明中国为了吸引资本付出了很大的代价。这种情况与中国的对外资产主要由国家持有，以及中国仍处于对外开放进程中有关。”交通银行金融研究中心研究员刘健称。

不过该报告表示，相对较高的来华投资收益，说明中国投资环境对于境外投资者仍具有较大吸引力，持续流入的来华直接投资资金对中国跨境资本流动起到了稳定器的作用。

**对外金融资产和负债均下降**

外管局数据显示，中国2015年末对外金融资产62,189亿美元，对外负债46,225亿美元，分别较上年末减少3%和4%。中国对外资产中民间部门持有占比继续上升，而对外负债下降主要体现在偿还境外债务及非居民存款减少。

中国2015年对外净资产为15,965亿美元，较上年末略减63亿美元，其中，由交易引起的净资产增加1,427亿美元，由汇率和价值重估等非交易因素引起的净资产减少1,490亿美元。

国际收支报告并解释称，2015年末，中国对外金融资产中，国际储备资产余额为34,061亿美元，较上年末减少13%，由交易和汇率及价格等非交易原因引起的储备资产余额分别下降3,429和1,503亿美元。储备资产占中国对外金融资产总值的55%，继续占据对外资产首位，但比重较上年末减少5%，为2004年公布国际投资头寸数据以来的最低值。

在对外金融资产中，直接投资存量11,293亿美元，占资产总值的比重升至历史最高值18%，较上年末增加4%，显示“走出去”和“一带一路”战略的政策效果持续显现。

而在中国对外负债中，直接投资负债28,423亿美元，较上年末增长9%，继续位列对外负债首位，占比61%，表明境外投资者继续看好中国经济发展的长期前景。存贷款等其他投资负债9,643亿美元，较上年末大幅下降33%，占负债总额的21%.

“其他投资负债减少是中国对外负债存量下降的主要原因，反映了受境内外汇率、利率变化等因素影响，国内市场主体主动调整自身资产负债结构，持续偿还对外债务以及非居民减少境内存款。”报告指出。

**银行业对外资产负债规模较高**

外管局数据并显示，2015年末，中国银行业对外资产7,216亿美元，占同期中国对外资产存量总规模的12%；对外负债9,437亿美元，占同期中国对外负债存量的20%；对外净负债2,221亿美元。这是中国首次公布银行业对外资产负债规模。

从工具类型看，中国银行业对外存贷款资产5,747亿美元，占总资产的80%；对外存贷款负债4,858亿美元，占总负债52%；股权和金融衍生品等其他投资负债3,204亿美元，占34%。

从币种分布来看，美元币种资产占比超过70%；对外人民币负债4,362亿美元，占总负债46%，美元负债2,298亿美元，占24%。

中国银行业对外资产负债规模低于欧美几个发达大国和日本，但高于其他国家，整体处于中等水平，2015年9月末，中国银行业对外净负债2,600亿美元，与主要国家相比，仅低于美国（净负债为9,082亿美元）。

“净负债水平较高表明我国银行业在国际上认可较高，吸收的外国投资较多。”报告称。（完）