中国3月银行结售汇逆差环比略升 料未来跨境资金流动基本稳定（更新版）

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路透北京4月21日 - 尽管3月银行结售汇逆差仍环比略扩，但增速明显放缓，结合其他外汇收支数据显示，中国跨境资金仍呈流出态势，不过流出压力逐步缓解。外管局并预计未来中国跨境资金流动的总体态势将保持基本稳定，且既定经济金融政策完全可逐步适应美联储货币政策正常化。

外管局新闻发言人王春英指出，人民币汇率趋向基本稳定，企业购汇意愿减弱，偿债节奏有所放慢，“藏汇于民”进程更加平稳。

数据显示，中国国家外汇管理局周四公布，3月银行结售汇逆差364亿美元，较上月的339亿美元略扩；一季度银行结售汇逆差1,248亿美元。

招商证券首席宏观主管谢亚轩指出，“外汇的小船并没有说翻就翻，最近资本市场的动荡与汇率无关。跨境资本外流改善的局面已持续三个月。”

王春英指出，近期变化说明中国跨境资金流动在短期波动后正在向基本面回归。具体表现是外储余额降幅收窄，且3月由降转升,近期结售汇逆差较年初回落，企业、个人等非银行部门的跨境资金净流出逐步下降,且人民币汇率总体趋稳。

招商证券报告并指出，企业对人民币汇率的预期显着改善。企业结汇意愿增强（货物贸易项下的代客结汇/涉外收入），升至51%，为自去年8月汇改以来的最高值；而购汇意愿（货物贸易项下的代客购汇/涉外支出）降至46%，为2015年以来的新低。

外管局数据并显示，2016年3月境内银行代客涉外收付款逆差261亿美元，一季度银行涉外收付款逆差1,123亿美元。3月代客结售汇逆差继续收窄至336亿美元。

**可适应美联储货币政策正常化**

对于备受关注的美联储政策对中国跨境资本流动的影响，王春英指出，良好的宏观经济基本面是抵御外部冲击的根本保障，从本轮美联储首次加息以来的实际情况看，短期内对中国跨境资金流动有影响，但没有改变中长期保持基本稳定的格局。

她指出，当前中国既定的经济金融政策完全可逐步适应美联储货币政策正常化。 她强调，要继续协调推进相关改革，包括稳妥、有序推进资本账户开放，构建跨境融资和跨境资本流动的宏观审慎政策框架；推进汇率市场化形成机制改革，增加外汇市场广度和深度。

但亦要继续加强外汇业务的真实性、合规性审核要求，依法打击非法骗汇、地下钱庄等非法金融活动。

对于人民币汇率，她认为，当前人民币汇率仍保持在合理均衡水平上的基本稳定。

数据亦显示，人民币兑美元CNY=CFXS汇率1月份小幅下跌，2月份以来趋于稳定，境内外价差也不断收窄，1至3月份境外CNH与境内CNY日均价差分别为419个、111个和94个基点，人民币对一篮子货币汇率保持基本稳定。

**未来跨境资金流动基本稳定**

王春英并指出，中国经济发展前景依然良好，仍属较高水平，且将在经济体量较大情况下实现，这有利于吸引外资尤其是长期资本持续流入。中国货物贸易及经常账户还会保持一定规模顺差，外储充裕等这些因素在中国跨境资本流动中都会发挥稳定器的作用。

“影响跨境资金流动的因素很多，既有中长期的，也有短期的，中长期因素是根本，也是比较稳定的，决定了一定时期内我国跨境资金流动的整体态势。”她称。

她并称，随着中国经济的发展和经济结构的调整，境内主体同时在国际、国内两个市场配置资源的需求也会上升，跨境资本双向流动将会更加活跃，但这通常要经历一个逐步适应和完善的过程，相关的资本流动仍将保持在一个可预期、可控的范围内。

王春英还强调，并不排除一些短期因素还会在个别时期出现，比如一些突发事件的冲击、一些超出市场预期的因素等，但这些因素毕竟是短期的，不会改变中长期趋势。

她认为，当前跨境资本流动风险总体可控，外汇管理将继续处理好便利化与防风险之间的平衡。在当前形势下，外汇管理仍会坚持在改革开放的总体原则下守住风险底线。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺差: 16年3 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 月 代客结售汇净额 -336 -350 -694 -881 -434 -301 -1,146 -1,280 -285 89 （亿美元） 以亿元人民币计 -2,187 -2,285 -4,548 -5,683 -2,762 -1,909 -7,296 -8,070 -1,743 547 代客收付款净额 -261 -305 -558 -723 -438 -98 -705 -355 -21 244 （亿美元） 以亿元人民币计 -1,700 -1,990 -3,654 -4,663 -2,802 -686 -4,520 -2,281 -108 1,483 代客远期结售汇净 -247 -61 -247 -179 -67 -17 -154 -679 -159 -84 额（亿美元） 以亿元人民币计 -1,621 -399 -1,622 -1,151 -429 -109 -981 -4,284 -975 -516 远期累计未到期结 -1,117 -1,128 -1,117 -928 -844 -892 -934 -978 -474 -347 售汇净额（亿美元 ） 以亿元人民币计 -7,318 -7,383 -7,318 -6,024 -5,398 -5,666 -5,945 -6,249 -2,902 -2,124 未到期期权Delta -147 -128 -107 - - 净敞口（亿美元） 以亿元人民币计 -952 -838 -700 - - （完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)