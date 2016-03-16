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中国财经 | 2016年 3月 16日 星期三 18:21 BJT

2月银行结售汇逆差339亿美元 环比降近四成--中国外管局

路透北京3月16日 - 中国国家外汇管理局周三公布，2月银行结售汇逆差339亿美元，较上月的544亿美元下降近四成。

外管局网站数据并显示，2月境内银行代客涉外收付款逆差305亿美元，1-2月累计为862亿美元。

数据并显示，2016年1-2月，银行累计结汇2,323亿美元，累计售汇3,207亿美元，累计结售汇逆差884亿美元。

2015年全年银行代客累计涉外收付款逆差2,009亿美元。去年全年银行累计结售汇逆差4,659亿美元。其中，银行代客累计结售汇逆差5,143亿美元；银行自身累计结售汇顺差484亿美元。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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