2月银行结售汇逆差339亿美元 环比降近四成--中国外管局

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月16日 - 中国国家外汇管理局周三公布，2月银行结售汇逆差339亿美元，较上月的544亿美元下降近四成。
外管局网站数据并显示，2月境内银行代客涉外收付款逆差305亿美元，1-2月累计为862亿美元。
数据并显示，2016年1-2月，银行累计结汇2,323亿美元，累计售汇3,207亿美元，累计结售汇逆差884亿美元。
2015年全年银行代客累计涉外收付款逆差2,009亿美元。去年全年银行累计结售汇逆差4,659亿美元。其中，银行代客累计结售汇逆差5,143亿美元；银行自身累计结售汇顺差484亿美元。
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）
更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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