中国外管局报告：2015年9月末中国境外上市企业市值突破6000亿美元

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周四发布2015年中国国际收支报告，以专栏形式指出，截至2015年9月末，境外上市的207家中国企业境外股票总市值6,176 亿美元，其中境外股东持有4,911亿美元，占比为79%。

为更好反映境内企业境外上市市值，自2015年起，外汇局根据国际标准以市值优先的要求，利用证监会公布的注册地在内地、上市地在境外的企业名录，按季度根据上市公司年报、交易所市场价格等公开披露信息对中国到境外上市企业的市值进行调查统计。

以下为该篇专栏的全文（图表省略）：

近年来，越来越多的境内企业选择到境外上市，从一国对外金融资产负债来看，境内企业在境外发行的股票若由境外股东持有，则意味着我国对外负债增加。2015年以前，我国企业直接到境外上市的市值余额数据为历年企业到境外发行股票初始筹资额的累加，未考虑市值重估因素的影响。

为更好反映境内企业境外上市市值，自2015年起，外汇局根据国际标准以市值优先的要求，利用证监会公布的注册地在内地、上市地在境外的企业名录，按季度根据上市公司年报、交易所市场价格等公开披露信息对我国到境外上市企业的市值进行调查统计。

截至2015年9月末，境外上市的207家中国企业境外股票总市值6176 亿美元，其中境外股东持有4911亿美元，占比为79%。境外上市中国企业中，单一境外股东持股超过10%的企业有33家，这些境外股东持股市值170亿美元；持股比例低于10%的境外股东持股市值4741亿美元（属于国际收支统计中证券投资）。境外股东持股比例较高是我国企业得到国际投资者认可的表现。

境外上市企业在数量上以非金融企业为主，但金融机构市值占比高。纳入调查的207家境外上市中国企业中，非金融企业182家，占比88%；银行14家；非银行金融机构11家。非金融企业涉及基础建设、消费、传媒、能源等多个行业，非银行金融企业涉及保险、证券、资产管理等行业。从市值来看，金融机构市值4149亿美元，占比67%。其中，银行为3172亿美元，占比51%；非银行金融机构为977亿美元，占比16%；非金融企业为2028亿美元，占比 33%。

排名前十的企业市值占总市值的比例超六成，主要为银行。排名前十的企业市值合计为3853亿美元，占总市值的62%，其中包括6家银行、2家非银行金融机构和2家非金融企业。

企业市值变化与港股整体走势相符。2014年12月末、2015年3月末、2015年6月末、2015年9月末的境外股票市值分别为7367亿、7505亿、8306亿和6176亿美元；同期恒生指数为23605点、24901点、26250点和20846点，市值变化与恒生指数趋势基本一致。

本调查仅针对直接模式下的上市企业。我国企业境外上市主要有直接和间接两种模式。直接模式是指国内公司直接向国外证券主管部门申请发行股票，在当地的证券交易所挂牌上市交易。间接模式是指国内企业先到境外注册公司，境外公司以股权置换、收购等方式取得国内资产的控制权后，再将境外公司在境外交易所上市。例如阿里巴巴、京东等，均采用间接模式到美国上市。

根据国际收支统计标准，通过直接模式发行股票被境外投资者持有会直接产生我国对外负债，应记录在我国吸引的证券投资或直接投资负债项下。纳入调查的207家企业中，除3家在新加坡上市，其余均在中国香港上市。（完）