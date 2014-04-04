中国外管局：美联储QE退出的进度和影响仍存在较大不确定性

路透北京4月4日 -中国外管局周五发布2013年中国国际收支报告，以专栏形式指出，美联储QE退出的进度和影响仍存在较大不确定性，一方面短期内全球宽松货币环境未有实质改变，流动性暂不会出现大幅萎缩，可能支撑风险资产价格继续上涨。

另一方面，金融市场波动可能加剧，全球资金流动形势将更为复杂，甚至再度触发大规模资金撤出新兴市场，从基本面、政策响应看，新兴市场总体应能平稳应对，但如个别经济体政策应对不当，也不排除发生风险的可能。

*以下是题为“美国量化宽松货币政策及其退出的影响”的专栏全文：

2013 年底，美联储联邦公开市场委员会货币政策会议宣布，自 2014年起削减量化宽松货币政策（QE）的资产购买规模，从而拉开了美国 QE 退出的序幕。

次贷危机以来，美联储先后实施了三轮 QE。除长时间将联邦基金基准利率维持在0-0.25%区间外，美联储先后于 2008年 12 月、2010 年 11 月和 2012 年 9月推出了三轮以资产购买为主的 QE。QE3推出时，设定每月购买长期国债和机构类房贷抵押证券（MBS）850 亿美元。超宽松货币政策将美联储资产负债表规模从 2007年底的 8700 亿美元大幅推升至 2013 年底的 4 万亿美元。

美联储启动 QE 退出机制。早在 2012 年底，美联储已开始酝酿宽松货币政策退出策略，提出将维持低利率政策与失业率高于6.5%、未来 1-2 年预期通胀率低于 2.5%等数量门槛相挂钩，显示其对宽松货币政策的态度由刚性转向弹性。2013年上半年，基于当时的经济预期，美联储提出了宽松货币政策退出的预计时间表，设定了从减少 QE 资产购买量、到完全停止QE、再到加息的退出路径，引发国际市场的大幅波动，新兴市场出现了 2008 年以来最严重的资金流出。美联储于 2014 年启动QE 退出机制，已宣布了三轮 QE 规模削减安排，分别自 2014年 1 月、2 月和 4 月起三次缩减 QE3的资产购买规模，每次下调资产月购买量100 亿美元。自 2014 年 4 月起，QE3 的每月资产购买规模降至 550亿美元，其中，国债和 MBS 月购买量分别为 300 亿美元和 250 亿美元。

QE 退出并不意味着美国货币政策立即转向收紧。美联储曾表示，放缓QE步伐，货币宽松性质并未改变，央行资产负债表仍将继续扩大，只是边际力度趋弱；即使停止QE，也仅意味着货币政策由宽松转向稳健；只有首次加息，才是收紧货币政策的开始。对于加息，美联储在2014年3月货币政策会议上表态，将此前确定的加息数量门槛修改为相对定性的综合指标，将统筹考虑一系列指标，评估就业、通胀及金融市场情况，从而决定何时退出低利率政策。在结束QE 和首次加息之间有大约 6个月的间隔，但实际时间表将根据未来经济走势进行调整。同时强调，即使逐步加息，基准利率水平在一段时间内仍将低于4%的长期正常水平。

未来需关注 QE 退出带来的多方面影响。向前看，美国经济内生增长动能将逐步恢复，国际货币基金组织预计，2014 和2015 年美国经济将分别增长 2.8%和 3.0%，美联储则更乐观地给出了 2014 年 2.8%-3.0%、2015 年3.0%-3.2%的增速区间。在基本面向好的情况下，美联储逐步弱化并退出 QE将是主要政策方向，且政策工具将更多转向利率前瞻指引，引导市场预期。总体看，美联储QE退出的进度和影响仍存在较大不确定性。一方面，短期内全球宽松货币环境未有实质改变，流动性暂不会出现大幅萎缩，可能支撑风险资产价格继续上涨。另一方面，金融市场波动可能加剧，全球资金流动形势将更为复杂，甚至再度触发大规模资金撤出新兴市场，从基本面、政策响应看，新兴市场总体应能平稳应对，但如个别经济体政策应对不当，也不排除发生风险的可能。(完)

欲浏览报告全文，请点击外管局网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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