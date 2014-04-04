中国外管局：美联储QE退出的进度和影响仍存在较大不确定性

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透北京4月4日 -中国外管局周五发布2013年中国国际收支报告，以专栏形式指出，美联储QE退出的进度和影响仍存在较大不确定性，一方面短期内全球宽松货币环境未有实质改变，流动性暂不会出现大幅萎缩，可能支撑风险资产价格继续上涨。
另一方面，金融市场波动可能加剧，全球资金流动形势将更为复杂，甚至再度触发大规模资金撤出新兴市场，从基本面、政策响应看，新兴市场总体应能平稳应对，但如个别经济体政策应对不当，也不排除发生风险的可能。
*以下是题为“美国量化宽松货币政策及其退出的影响”的专栏全文：
2013 年底，美联储联邦公开市场委员会货币政策会议宣布，自 2014年起削减量化宽松货币政策（QE）的资产购买规模，从而拉开了美国 QE 退出的序幕。
次贷危机以来，美联储先后实施了三轮 QE。除长时间将联邦基金基准利率维持在0-0.25%区间外，美联储先后于 2008年 12 月、2010 年 11 月和 2012 年 9月推出了三轮以资产购买为主的 QE。QE3推出时，设定每月购买长期国债和机构类房贷抵押证券（MBS）850 亿美元。超宽松货币政策将美联储资产负债表规模从 2007年底的 8700 亿美元大幅推升至 2013 年底的 4 万亿美元。
美联储启动 QE 退出机制。早在 2012 年底，美联储已开始酝酿宽松货币政策退出策略，提出将维持低利率政策与失业率高于6.5%、未来 1-2 年预期通胀率低于 2.5%等数量门槛相挂钩，显示其对宽松货币政策的态度由刚性转向弹性。2013年上半年，基于当时的经济预期，美联储提出了宽松货币政策退出的预计时间表，设定了从减少 QE 资产购买量、到完全停止QE、再到加息的退出路径，引发国际市场的大幅波动，新兴市场出现了 2008 年以来最严重的资金流出。美联储于 2014 年启动QE 退出机制，已宣布了三轮 QE 规模削减安排，分别自 2014年 1 月、2 月和 4 月起三次缩减 QE3的资产购买规模，每次下调资产月购买量100 亿美元。自 2014 年 4 月起，QE3 的每月资产购买规模降至 550亿美元，其中，国债和 MBS 月购买量分别为 300 亿美元和 250 亿美元。
QE 退出并不意味着美国货币政策立即转向收紧。美联储曾表示，放缓QE步伐，货币宽松性质并未改变，央行资产负债表仍将继续扩大，只是边际力度趋弱；即使停止QE，也仅意味着货币政策由宽松转向稳健；只有首次加息，才是收紧货币政策的开始。对于加息，美联储在2014年3月货币政策会议上表态，将此前确定的加息数量门槛修改为相对定性的综合指标，将统筹考虑一系列指标，评估就业、通胀及金融市场情况，从而决定何时退出低利率政策。在结束QE 和首次加息之间有大约 6个月的间隔，但实际时间表将根据未来经济走势进行调整。同时强调，即使逐步加息，基准利率水平在一段时间内仍将低于4%的长期正常水平。
未来需关注 QE 退出带来的多方面影响。向前看，美国经济内生增长动能将逐步恢复，国际货币基金组织预计，2014 和2015 年美国经济将分别增长 2.8%和 3.0%，美联储则更乐观地给出了 2014 年 2.8%-3.0%、2015 年3.0%-3.2%的增速区间。在基本面向好的情况下，美联储逐步弱化并退出 QE将是主要政策方向，且政策工具将更多转向利率前瞻指引，引导市场预期。总体看，美联储QE退出的进度和影响仍存在较大不确定性。一方面，短期内全球宽松货币环境未有实质改变，流动性暂不会出现大幅萎缩，可能支撑风险资产价格继续上涨。另一方面，金融市场波动可能加剧，全球资金流动形势将更为复杂，甚至再度触发大规模资金撤出新兴市场，从基本面、政策响应看，新兴市场总体应能平稳应对，但如个别经济体政策应对不当，也不排除发生风险的可能。(完)
欲浏览报告全文，请点击外管局网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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