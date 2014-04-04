外管局：去年国际收支双顺差总量增1.77倍 促平衡压力仍在（更新版）

* 2013年国际收支总顺差达5,090亿美元

* 资本和金融项目顺差达3,262亿美元

* 预计今年经常项目顺差将保持一定规模

* 资本和金融项下总体将呈现振荡走势

(新增细节和评论)

路透北京4月4日 -中国外管局周五发布2013年国际收支报告称，去年国际收支总顺差达5,090亿美元，较上年增长1.77倍。在年中新兴市场出现局部振荡时，跨境资本仍呈现净流入，显示国际收支总体不平衡问题依然突出。

展望2014年，外管局预计国际收支“扩顺差”与“减顺差”的因素并存。经常项目顺差将保持一定规模，与国内生产总值（GDP）之比维持较低水平；国内外宏观环境中的不确定因素较多，资本和金融项下总体将呈现振荡走势。

“总体上看，今年促进国际收支平衡的压力还是有的。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩说。

外管局最终数据显示，中国2013年经常项目顺差1,828亿美元，较上年下降15%，与GDP之比为2.0%，较上年回落0.6个百分点。资本和金融项目顺差3,262亿美元，上年为逆差318亿美元。国际收支总顺差5,090亿美元，较上年增长1.77倍。

对此外管局在报告中提出，2014年要围绕促进国际收支基本平衡的要求，加快完善跨境资金流动监管体系建设，加强跨境资金流动双向监测，防范国际资本冲击风险。

外管局分析，资本和金融项目下导致资金流入的因素有：国内经济基本面持续较好，主要发要发达经济体维持低利率货币政策、将使得国内外维持正向利差，近一段时期部分新兴经济体因自身问题出现金融市场波动，客户国抵御外部冲击风险的能力显得更加突出。

导致资金流出的因素中，外部看美联储退出量化宽松货币政策本身仍会被市场反复炒作，新兴市场可能再次震荡并波及中国，内部看推进人民币资本项目可兑换、改进人民币汇率形成机制有利于跨境资金流出入均衡发展，随着人民币汇率逐步趋向合理均衡水平，跨境资金双向波动也会增强。

谢亚轩说，不管是国内政策的调整还是外围因素的变化，都会导致资金流动和汇率波动性的上升，流入流出产生的风险都会放大，这也是央行希望通过加大汇率波动来对资金流动进行市场调节的原因。

外管局数据并显示，2013年经常项目与直接投资顺差规模仍处于较高水平，非直接投资资本流动由2012年的逆差转为顺差，外汇储备资产增加4,327亿美元，较上年多增3,340亿美元。这也直接导致去年人民币兑美元即期汇率大幅升值逾3%。

报告并称，今年要继续提升贸易投资便利化水平，推进人民币资本项目可兑换，大力发展外汇市场；围绕实现外汇储备保值增值的要求，加快完善大规模外汇储备经营管理体制。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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