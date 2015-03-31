中国外管局报告：进一步完善人民币汇率形成机制 保证货币政策独立性

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周二公布的2014年国际收支报告所附专栏文章称，中国在现阶段同样面临“三元悖论”的难题，要进一步完善人民币汇率市场化形成机制，适应资本市场双向开放以及跨境资本和金融交易可兑换程度的提高，保证货币政策独立性。

文章并认为，“三元悖论”这一理论高度抽象，只是考虑了政策组合中的极端情况，而宏观经济环境的复杂性催生了诸多建立在“三元悖论”基础上的中间选择。

外管局报告并称，预计中国2015年国际收支仍将保持“经常项目顺差、资本和金融项目双向波动”的格局；此外，今年将稳步推进人民币资本项目可兑换等关键改革。[nL3S0WX1UF]

以下为该篇名为新兴市场国家宏观经济政策组合调整的理论与实践的专栏全文：

20世纪50年代，加拿大经济学家蒙代尔在研究了当时的国际经济形势之后，提出了著名的“三元悖论”，即货币政策独立性、资本自由流动与汇率稳定这三个政策目标不可能同时实现，最多只能实现其中两个而必须放弃另外一个。但是，“三元悖论”这一理论高度抽象，只是考虑了政策组合中的极端情况，而宏观经济环境的复杂性催生了诸多建立在“三元悖论”基础上的中间选择。本轮金融危机以来，尽管各经济体，特别是新兴市场国家，在涉及货币、财政、资本管制以及汇率调控等方面的刺激措施层出不穷，但这些措施归根结底都是在“三元悖论”理论框架的指引下推行的。

巴西政府和央行在整个危机期间始终坚持了货币政策的独立性，通过积极调整国内利率水平的方式将通胀率维持在了合理范围内。与此同时，交替使用外汇干预和资本管制措施，不断在汇率稳定和资本流动之间动态地寻找平衡点。在危机前期本币币值面临升值压力的时候，通过征收金融资本税这一资本管制方式来维持汇率稳定；而在汇率相对稳定后，逐渐放弃资本管制措施而提高了对于汇率波动的容忍度。

墨西哥在危机前后所选择的政策组合都是以资本的自由流动为核心，当汇率出现大幅波动时，墨西哥央行实行的期权拍卖计划以及直接干预汇率措施使得货币政策让位于对外汇市场的干预措施，以放弃货币政策独立性为代价来实现汇率水平的稳定；而在汇率稳定后，墨西哥顺势放弃了先前的干预措施，使得货币政策重新拥有了独立性地位。因此，我们可以说墨西哥政府和央行的政策组合是不断地在货币政策独立性和稳定的汇率水平之间寻找一个相对均衡点。

从政策组合的角度来看，危机之前俄罗斯致力于将货币政策从外汇管制中剥离出来，立足实现其独立性地位。在危机爆发后，俄罗斯吸取了1998年卢布危机的教训，积极采取措施调控外汇市场，通过牺牲货币政策的方式保证了汇率的稳定。伴随着形势的好转，俄罗斯重新回到力图实现货币政策独立性的轨道上。在“三元悖论”的框架中，俄罗斯的均衡选择始终以资本自由流动为中心，不断在固定汇率制度和货币政策独立性之间进行动态调整。

通过上述分析我们可以看出，不同于发达国家主要通过压低利率曲线的方式刺激经济复苏，新兴市场国家立足于使用汇率手段应对危机挑战，但是货币政策的独立性始终被明确为政策组合的核心或是长期发展的目标所在，即维持国内价格的稳定是政策组合的首要目的。作为新兴市场国家的一员，我国在现阶段也同样面临着“三元悖论”的难题，需要按照十八届三中全会的既定目标，进一步完善人民币汇率市场化形成机制，适应资本市场双向开放以及跨境资本和金融交易可兑换程度的提高，保证货币政策独立性。（完）

(整理 侯向明；审校 张喜良)

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