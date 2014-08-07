苏州214家企业因存安全隐患被停业整顿

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京8月6日 - 新华社周三报导称，江苏苏州有214家企业因存在安全生产隐患被停产整顿。苏州昆山中荣金属制品有限公司上周发生的特大爆炸事故造成75人死亡，185人受伤。
调查人员的初步调查显示，事故的责任主体是中荣金属制品公司。此次爆炸也是一年来中国发生的最严重工业事故。
新华社援引苏州市政府的说法称，已有214家存在粉尘爆炸隐患的企业停产整顿。
报导没有给出这些企业的进一步细节。
新华社早些时候报导称，昆山中荣公司至少有两名负责人已被控制。
据新华报导，中国国务院安委会周一要求抓住粉尘火灾爆炸事故多发生的煤矿、面粉、糖类、纺织、硫磺、饲料、塑料、金属加工及粮库等厂矿企业，立即在全国开展一次全面的粉尘治理专项检查。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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