昆山爆炸案三名工厂责任人被批捕

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透北京8月20日 - 新华社周三报导称，昆山中荣金属制品有限公司三名负责人已被批准逮捕。昆山爆炸案造成75人死亡，185人受伤，是中国一年来最严重的工业事故。
新华社称，昆山市人民检察院经审查决定，依法对中荣金属制品有限公司法定代表人、董事长吴基滔，总经理林伯昌，安全生产主管吴升宪，以涉嫌重大劳动安全事故罪批准逮捕。案件侦查工作正在进行中。
新华早些时候援引调查初步结果称，中荣金属制品有限公司的安全设施不足，工作环境恶劣，作业方式违规。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)