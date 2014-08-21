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时事要闻 | 2014年 8月 21日 星期四 10:06 BJT

昆山爆炸案三名工厂责任人被批捕

路透北京8月20日 - 新华社周三报导称，昆山中荣金属制品有限公司三名负责人已被批准逮捕。昆山爆炸案造成75人死亡，185人受伤，是中国一年来最严重的工业事故。

新华社称，昆山市人民检察院经审查决定，依法对中荣金属制品有限公司法定代表人、董事长吴基滔，总经理林伯昌，安全生产主管吴升宪，以涉嫌重大劳动安全事故罪批准逮捕。案件侦查工作正在进行中。

新华早些时候援引调查初步结果称，中荣金属制品有限公司的安全设施不足，工作环境恶劣，作业方式违规。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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