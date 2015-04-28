焦点：中国国家战略谋求制造业脱胎换骨 但难逃时间及市场检验

路透北京4月28日（作者 宿泱韫） - 中国作为“制造大国”的光环正随着人口红利的减弱而渐渐褪色，在中国经济步入新常态之际制造业亟需蜕变，而“一带一路”和“中国制造2025”正是从国家战略上对制造业给予的支持。

中国制造业迈向海外更广阔市场的步伐正在加快，然而时至今日高端装备出口以及国际产能合作只能说开了个好头，尚未成大气候；另一方面，以创新实现从工业2.0、3.0时代到4.0的跨越式发展仍在摸索之中，中国制造欲乘着世界产业革命的浪潮探求脱胎换骨，注定将是一条漫长的道路。

“传统的围绕房地产发展制造业的思路模式肯定走不下去的，”中国国际经济交流中心研究员王军表示。“未来一方面要盯住国际国内两个市场，另一方面还是要紧紧抓住新一轮国际产业革命的浪潮，寻找我们的比较优势。”

他指出，要利用现有的产业基础、工业体系、人员资金优势，找到合适的道路，也要紧紧把握创新驱动，靠创新来寻找未来发展的空间。

中国国务院总理李克强已在多个场合强调了中国制造业未来的发展路径，提出要顺应“互联网+”的发展趋势，以信息化与工业化深度融合为主线，实施中国制造2025，推动装备走出去和国际产能合作。

“中国制造2025”规划明确了国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新五大重点工程，以及重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车等十大领域。目标是在2025年买入制造强国行列。

工业和信息化部副部长苏波此前在相关吹风会上表示，该规划不同于过去一般性的行业发展规划，是着眼于整个国际国内的经济社会发展、产业变革的大趋势所制定的一个长期的战略性规划，不仅要推动传统制造业的转型升级和健康稳定发展，还要实现在应对新技术革命的发展当中，实现高端化的跨越发展。

“从总体上讲，我们仍然处于工业2.0、3.0阶段，与德国、美国这些国家相比，我们还有较大的差距。所以，通过这个规划，不是一般性的按步就班的成长，而是要实现从工业2.0、3.0到4.0个跨越式的发展…”苏波说道。

中国经济正在步入中高速增长的新常态，出口和房地产两大曾经推动经济高增长的引擎明显降速，与之密切相关的制造业投资从2011年30%以上的增速一路下滑到当前的10%左右，伴以产能过剩、投资意愿低迷等诸多问题。

市场人士多认为中国制造业经历近两三年的调整、去产能，增长中枢再下台阶可能不大，但短期仍在筑底企稳过程中。这对中国制造业转型升级是个“以时间换空间”的契机，既要让传统行业重生，又要寻求新的增长点。

**制造业出海**

在中国领导层强调对外开放的总格局，以及“一带一路”等国家战略的支持下，越来越多的制造业者将走出去提上日程，高铁、核电等国家力推的高端装备更是成为新的制造业名片，但同时也要看到，当前制造业走出去主要处于造势阶段，市场潜力释放还有待时日。

某大型发电企业子公司负责国际业务的人士表示，海外业务通常较难获得信贷支持，国内贷款一般给予的额度不够，而出口国通常经济状况差，更难获得资金，“一带一路”规划提出，在一定程度上为他们获得更多资金支持提供了可能，将有利于在国外开展工程业务，并捆绑销售设备。

目前上述公司的海外业务占比较低，出口设备以重型装备和环保设备为主，“希望接下来海外这块会有增长，会跟船出海，这对我们来说也意味着转型。”该公司人士说。

“一带一路”，即中国政府日前发布的“推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动”规划，将致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，构建全方位、多层次、复合型的互联互通网络。

“亚洲一些国家和我们有分工的互补性，产品技术也是适用的。随着一带一路国家战略的推开，会有越来越多的企业走出去，慢慢取得进展和成效，是个长的过程，但我们已经做好了政策、技术上的各种准备，具备条件，并不是空中楼阁。”国经中心的王军表示。

随着中国政府力推“走出去”，尤其是加快装备“走出去”和推进国际产能合作，一季度中国非金融类企业境外直接投资额257.9亿美元，同比增长29.6%，并与哈萨克斯坦、印尼、埃塞俄比亚、埃及等国家进行了产能合作，与哈萨克斯坦在钢铁、水泥、平板玻璃等产业领域进行深度对接，已签约28个项目，投资总额超过230亿美元。

发改委周二表示，下一步将继续深化境外投资管理体制改革，创造更加有利于企业开展境外投资的政策环境。推进境外投资立法工作，强化对境外投资的事中事后监管，并不断深化与有关国家和地区的互利合作。

中国高铁、核电等高端装备正加速走出去的步伐，华东某大型券商追踪上述行业的分析师称，在国际市场上，中国高铁具备造价低、速度快，有全套知识产权和大规模网络成熟运营经验等优势，核电设备则有着较强的海外需求支持。而日前国务院在沿海地区核准开工建设自主知识产权的“华龙一号”三代核电技术示范机组，亦为核电走出去创造有利条件。

该分析师同时指出，目前走出去对制造业的提升还是很边际的，高铁、核电单子小百亿美元，远不及国内市场体量，需形成带头效应，逐渐释放潜力。“核电和高铁是敲门砖，对我们来讲是为了扩展海外空间。”

湖南华菱钢铁集团董事长曹慧泉此前对路透的表示则道出了制造业出海、国际产能合作面临的诸多实际问题。他认为中国钢铁业整体上国际化程度不高，现在走出去在团队、法律、文化的理念，以及劳动关系的管理上会遇到较多挑战，再加上现在钢企效益不太好，更是缺钱投资海外。

“海外投资，政府在导向上可以提倡，但是对钢企来讲，还是会比较谨慎，至少我是比较谨慎。”曹慧泉说道。

**创新之路**

中国经济增速降至中高端区间，但制造业却要向中高端迈进。传统的依赖投资及外需支持的制造业已越来越不具优势，未来制造业部门的根本竞争力取决于是否能够抓住当前新一轮产业革命的机遇，在传统部门和新兴部门、制造业和服务业之间架起一个完整的供应链、产业链。

工信部副部长苏波表示，“中国制造2025”通篇始终把创新作为核心竞争力，因为中国制造业的产能已经很大，220多种产品的产量世界第一位，有些产品的产量已经达到全球生产能力的50%、60%以上。“所以，产能的扩张不是主要目的，主要是创新，创新再创新，缩短在高端领域与国际的差距。”

规划重点发展的十大领域包括：新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备。

华泰证券策略研究的徐彪等稍早就中国制造2025规划点评，关注新入一级目录的高端数控机床和机器人、航天装备、农业机械装备等，预期将获得更多的资源配置与产业支持政策。未来环保要求（包括污染治理和资源循环利用等）大概率将逐步贯穿于制造业从研发到生产到物流到销售的各方面与全过程，战略性看好环保产业。

他们还指出，生产性服务业与制造业融合是未来融合发展的拓展方向，重点关注技术融合出现的领域与政府产业管制放松的领域。预期在中长期内，生产性服务业的产业进入管制将有进一步放松，市场竞争结构将更为合理。此外，预期高铁、核电之外的其他重大装备领域也会有产业资源整合，出现强强联合，特别是在重点发展的十大领域内。

“传统引擎不能熄火，是转型升级的基础，还要打造新兴产业，包括新能源、环保、生物医药、信息产业，要跟上世界新一轮产业和科技革命的步伐，把创新作为重要引擎推动中国经济发展。”王军说道。

他补充称，创新有待市场去检验。“为何这一轮复苏比较疲软，新一轮产业革命，究竟哪些产业能成为引领世界经济走出来？恐怕现在也不是很清晰，需要去摸索探索试错，最后通过市场去检验。”

兴业银行兼华福证券首席经济学家鲁政委对中国制造业转型升级的路径看法略有不同，他称这一阶段最明智的办法是跟随，失败风险最小成功概率最大，研发成本最低。“发展中经济没有那么多钱可以浪费可以砸，跟随是明智的。”

他举例，一个产业的竞争力是不仅有本事出去，而且能挣钱。制造业最成功走出去的应该是智能手机，没有依靠国家的钱，纯粹依靠自己力量进入发达国家寻常百姓家。（完）

(审校 杨淑祯)

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