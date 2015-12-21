旺旺计划中国工厂全部建设屋顶光伏 总装机100兆瓦

路透上海12月21日 - 知名食品企业--中国旺旺控股(0151.HK)在中国的53个生产基地，未来几年将全部安装屋顶分布式光伏电站，总装机量超过100兆瓦，计划在未来1-2年内陆续实施。

位于上海金山的旺旺工厂分布式光伏项目启动周一启动，意味着该行动计划的开始。未来，旺旺集团将在全国范围内各工厂的屋顶铺设分布式光伏电站，项目分布在上海、江苏、北京、山东等26个省市地区。公司方面未披露该计划的总投资额，若按目前分布式光伏电站的建设成本，估计100兆瓦的投资在10亿元人民币左右。

这些电站全部建成后，每年将有1.1亿度的光伏发电来替代传统火电，意味着每年节省了3.4万吨标煤，以此减少9.9万吨的二氧化碳排放量。

此次旺旺选择与招商银行(600036.SS)(3968.HK)及分布式光伏能源互联网平台SOLARZOOM光伏亿家联手，通过“互联网+新能源”的新模式，在分布式光伏电站25年全生命周期内展开三方合作，完成项目投资与建设。

目前市场主流的分布式光伏电站主流是业主自建和合同能源管理两者模式，后者即电站投资商出资建设并将分布式光伏电站所发的电按工商业电价的一定折扣出售给用电企业。而“互联网+”模式，是在屋顶业主和电站投资商中间导入了银行和第三方平台，以提供电站投资需要的融资服务，并使电站投资过程中的风险管控和专业化服务有了保障手段。

据招行战略客户二部副总经理杜毅介绍，招行与旺旺合作，就是希望通过旺旺作为典范和样本，推动国内分布式光伏产业的发展。通过第三方平台解决了信息不对称及信用数据链等问题后，银行就可以进行分布式光伏金融的尝试，例如传统的信贷和租赁，以及未来的资产证券化等业务。

“光上海地区可利用屋顶的总装机容量就可达2GW，相当于200亿元左右的投资规模，所以说只要控制住风险，银行就有巨大的机会。”他表示。

由于分布式光伏规模小、分布分散，其融资需求不受银行等金融机构所重视，融资难一直是行业的痛点。今年6月，招行透过旗下投行子公司招银国际入股光伏亿家，在分布式光伏产业进行战略布局。（完）