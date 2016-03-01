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中国财经 | 2016年 3月 1日 星期二 09:44 BJT

2月中国官方制造业PMI降至49.0 为逾四年来最低--国家统计局

路透北京3月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，中国宏观经济先行指标--2015年2月官方制造业采购经理人指数(PMI)续降至49.0，低于路透调查预估中值49.3，为连续第七个月处于荣枯线下方，并创下2011年11月以来最低水平。上月为49.4。

国家统计局网站刊登的新闻稿并显示，分企业规模看，大型企业PMI为49.9，比上月下降0.4个百分点，位于临界点以下；中型企业PMI为49.0，与上月持平，仍低于临界点；小型企业PMI为44.4，比上月下降1.7个百分点，持续位于收缩区间。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

___2016年___ _________________________2015年__________________________

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 PMI(%) 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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