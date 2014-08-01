焦点：中国制造业稳中向好 经济增长由落转稳趋势形成

图为一名工人经过上海的中国龙工挖掘机工厂新生产的设备。 REUTERS/Aly Song

作者 乔艳红

路透北京8月1日 - 受生产和新订单指数大幅上涨推动，中国7月官方和汇丰制造业PMI双双创下数月高点，制造业稳中向好趋势更加明显，尤其小企业PMI回升明显成为亮点。

分析人士认为，经济增长由落转稳态势已全面形成，未来还会继续保持一段时间；随着稳增长政策的进一步落实，以及定向宽松政策的延续，全年应能完成7.5%左右增长目标。

“PMI继续向好，经济回升依旧，”中信建投证券宏观分析师胡艳妮称，PMI生产和新订单指数均有较大升幅，是PMI继续回升的主要动力，而原材料库存增加、产成品库存减少，表明企业对未来经济增长信心的恢复，连续的政策微刺激效应仍继续显现。

她认为，三季度稳增长政策已进入落实阶段，以铁路为代表的基建、棚改保障房等投资加速成定局，下半年经济有望逐季向好，完成全年目标问题不大。

周五公布的数据显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.7，优于路透预估中值51.4，且为连续第五个月上升，并创2012年4月以来最高水准；汇丰中国7月制造业PMI终值为51.7，略低于初值52.0，但连续第二个月位于荣枯线50上方，并创下去年1月以来新高。

汇丰中国PMI终值和官方PMI图表 link.reuters.com/cus52w

“官方PMI比上月上升0.7个百分点，今年最大升幅和持续五个月的回升表明制造业稳中向好的趋势更加明显，”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河对数据进行解读时称。

他指出，下一步要继续加大落实已出台的支持实体经济发展的财政金融政策措施，消除影响政策落地的体制机制障碍，逐步解决实体经济特别是小微企业融资贵、融资难的问题，夯实实体经济稳定发展的基础。

中国PMI超预期，提振亚洲股市缩减受美股挫跌拖累的跌幅，中国股市沪综指.SSEC由跌转升，早盘收涨0.07%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS最新则下滑0.9%。

**小企业表现亮丽**

国家统计局新闻稿显示，7月新订单指数为53.6，比上月回升0.8个百分点，为2012年5月以 来的高点，市场内生动力有所增强；生产指数为54.2，比上月回升1.2个百分点，在市场需求回暖的带动下连续三个月回升。

从出口情况看，7月新出口订单指数为50.8，比上月上升0.5个百分点，连续两个月在扩 张区间内回升，为2013年4月以来的高点，表明制造业出口形势继续回暖。

从不同企业规模来看，大、中、小型企业PMI均位于临界点以上，其中大型企业PMI为 52.6，比上月上升1.1个百分点，连续三个月回升，对稳定和提升经济增长的作用突出；小 型企业PMI为50.1，为2012年4月以来首次回升至临界点以上。

“小企业PMI为2012年4月以来首次回升至临界点以上，成为本月PMI的一个亮点，表明国内出台的一系列扶持小微企业发展的政策措施初显成效，制造业小型企业生产经营状况有所好转，”赵庆河称。

小企业回升明显，这也和更加侧重中小企业的汇丰(HSBC)中国7月制造业PMI终值表现一致。Markit提供的新闻稿并显示，7月汇丰中国PMI新出口订单指数升至52.6，创下2010年11月以来次高水准，最高值是今年5月触及的53.2；与之相伴的是，当月产出指数亦升至16个月高点，且为连续第三个月处在50上方。

物流与采购联合会特约分析师张立群表示，大、中、小型企业PMI均已上升到50的景气线以上，预示未来经济增长呈现稳中略升态势，而订单、库存、采购量等分项指数都有不 同幅度上升，“表明经济增长由落转稳的态势已全面形成，预计未来还会继续保持一段时间。”

**定向宽松料延续**

国家主席习近平日前在党外人士座谈会上指出，在充分肯定中国经济发展成绩的同时，也要看到国内经济运行正面临着一些困难，特别是出现了一些可能引发经济下行和风险增大的边际变化。

“尽管宏观经济数据持续改善，但微观数据显示经济复苏基础仍不牢固，未来房地产下行与外需增量不足，经济内生下行压力并未消除，定向宽松货币政策短期不会退出，”民生证券宏观研究团队称。

中共中央政治局会议周二表示，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。会议并强调，“中国发展必须保持一定速度，不然很多问题难以解决。”

“PMI略超预预估，企业预期改善得比较明显，对三季度展望比较乐观，”华融证券研究部副总经理马兹晖称，“央行近期动作比较大，放水比较多，流动性放出来对经济肯定有促进作用。”

他并认为，7月宏观数据应该不错，不过去年同期基数比较高，可能会有一定影响，但也不用担心。

昨日中国央行公开市场操作再度变阵，时隔三个半月，重启14天正回购取代28天品种，且中标利率降低10个基点。业内人士认为，正回购利率下行存引导短期资金价格回落的意图，与缓解企业融资成本过高的宏观背景一脉相承。（完）

(审校 张喜良)

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