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中国财经 | 2016年 4月 1日 星期五 09:13 BJT

中国3月官方制造业PMI升至50.2 创九个月高点--国家统计局

路透北京4月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.2，高于路透调查预估中值49.3，八个月来首度扩张且创下九个月高点。

国家统计局网站刊登数据并显示，分企业规模看，大型企业PMI为51.5，比上月上升1.6个百分点，是本月PMI重回扩张区间的主要支撑；中型企业PMI为49.1，比上月回升0.1个百分点，继续位于临界点以下；小型企业PMI为48.1，比上月回升3.7个百分点，仍位于收缩区间。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

_____2016年____ ___________________2015年________________________

3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

PMI(%)50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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