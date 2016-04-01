中国3月官方制造业PMI升至50.2 创九个月高点--国家统计局

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.2，高于路透调查预估中值49.3，八个月来首度扩张且创下九个月高点。
国家统计局网站刊登数据并显示，分企业规模看，大型企业PMI为51.5，比上月上升1.6个百分点，是本月PMI重回扩张区间的主要支撑；中型企业PMI为49.1，比上月回升0.1个百分点，继续位于临界点以下；小型企业PMI为48.1，比上月回升3.7个百分点，仍位于收缩区间。
下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
_____2016年____ ___________________2015年________________________
3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
PMI(%)50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯/曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。