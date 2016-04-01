中国3月官方制造业PMI升至50.2 创九个月高点--国家统计局

国家统计局网站刊登数据并显示，分企业规模看，大型企业PMI为51.5，比上月上升1.6个百分点，是本月PMI重回扩张区间的主要支撑；中型企业PMI为49.1，比上月回升0.1个百分点，继续位于临界点以下；小型企业PMI为48.1，比上月回升3.7个百分点，仍位于收缩区间。