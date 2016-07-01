分析师看中国6月制造业PMI数据

路透北京7月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50，低于上月的50.1。路透调查预估中值为50。

分析师普遍认为，PMI回落显示经济下行压力逐步加大，下半年考虑到房地产逐步回落、通胀回落、去产能力度加大、外需不确定性加大等因素，经济可能再次向底限靠拢，届时一定还会有新的宽松。并预计7月政治局会议前后是一个关键时点。

中国月度官方和财新制造业PMI图表 tmsnrt.rs/296tOs0

以下为分析师对统计局数据的点评：

--中金固定收益团队 陈健恒，范阳阳，唐薇：

6月制造业总体弱势平稳运行，结合其他主要工业行业相对平稳，预计6月工业产出环比较为平稳，不过考虑去年同期基数较高，6月工业增加值同比增速或降至5.6%附近。向前看下半年通胀中枢回落，房地产和基建放缓可能再度带来资产荒，人民币贬值预期和压力减弱，半年末后流动性有望进一步改善，货币条件偏紧或倒逼货币政策放松，多因素叠加有利于下半年收益率的下行，债市牛平后有望迎来牛陡。

需求方面，内需与外需均有所回落。新制造业新订单指数从5月的49.7进一步降至49.0，内需出现同步放缓，前期需求改善主要来自房地产和基建，但5月后商品房销售回落，基建投资面临放缓压力，内需改善空间有限。供给方面，需求放缓制约产出，不同规模企业产出分化明显。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

经济无近忧有远虑 稳增长仍需政策发力。总体上看，6月份采购经理指数显示当前经济总体不错，预计2季度经济增长6.7%，但未来面临需求不足的压力，要保证全年6.5%目标实现仍需政策发力。

6月生产和采购PMI指标均高于临界值，表明6月份生产总体不错，预计6月份工业生产增长6%。6月出口订单跌出临界值，未来经济增长面临压力。

企业继续去库存。6月产成品库存指数46.5，下降0.3个点，6月原材料库存指数47.0，下降0.6个点。企业仍处于去库存阶段，环比下降表明去库存速度加快。原材料库存去化比产成品库存去化更快。

--招商证券宏观分析师 张一平：

6月制造业PMI连续4个月位于临界点或以上，这说明经济虽仍处于扩张区间，但扩张速度进一步放缓，已经濒临萎缩区间，1季度需求冲击对国内经济拉动作用即将结束，下半年受外部环境不确定性上升、内部供给侧改革等多重因素的影响，GDP增速将呈现稳步回落的趋势。

从分项指数看，本月生产小幅扩张，供给侧改革对制造业影响逐步明显。内外需求继续回落，不利经济稳定增长。新出口订单为49.6%，环比下降0.4个百分点，3月以来首度跌至萎缩区间，外部需求水平加速放缓，受英国脱欧、西方国家贸易保护倾向更加明显等负面因素的影响，近期外贸走势偏弱。

本月非制造业PMI出现明显回升，主动推动力量来自于建筑业扩大动力加强，这表明前期大量新开工形成的投资惯性对稳定投资需求有较为明显的作用，有助于避免经济超预期下滑。

--民生证券宏观团队：

生产平稳增长，需求增长放缓，固定资产投资下滑，主因民间投资（占比2/3）进一步萎缩，而稳增长主力房地产、基建投资相对稳定。新出口订单降至49.6，前值50，跌破荣枯线。虽然美欧韩等发达国家PMI有所好转，但英国脱欧大超市场预期，后续影响仍在发酵，外贸形势不容乐观。

用工加剧萎缩，就业压力愈加凸显：就业人员降至47.9，前值48.2，连续49个月低于荣枯线。近期广东、重庆等十几个省市陆续出台供给侧改革方案，随着去产能推进，就业压力将愈加凸显。

通胀有望继续降温，库存去化步伐加快，企业主动补库意愿不足，全行业库存水平目前已处于较低水平，但经济复苏动能减弱，仍在探底，企业缺乏信心，主动补库意愿不足。

下半年考虑到房地产逐步回落、通胀回落、去产能力度加大、外需不确定性加大等因素，经济可能再次向底限靠拢，届时一定还会有新的宽松。目前来看，7月政治局会议前后是一个关键时点。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

PMI连续4个月小幅下降，但仍高于2015年下半年的最高水平（49.8）。未来经济保持平稳的概率较大。对于货币财政政策，我们认为“宽货币”的概率最小，“宽财政”的概率最大，信贷在经历过度“宽信贷”和过度“紧信贷”之后，维持合理适度较为可能。

PMI分项来看，生产较好，而订单和采购较差，再度进入原材料和产成品双双去库存，表明企业对未来信心不足。外需下降、企业信心不足，是导致上述现象的主要原因。

PMI原材料购进价格大幅下滑，反映的是工业品价格上行速度下降，但工业品价格仍在上行。房地产价格、投资、销量三大数据全面见顶，但绝不能轻言房地产即将崩盘式下行，结合6月公布的5月房地产投资、房地产销售增速下行，房价环比、投资同比、销量同比2016年初以来的上行趋势已经全部结束。

--海通证券首席宏观债券分析师 姜超：

PMI小幅回落。6月全国制造业PMI回落至50.0，与市场预期持平，创4个月新低、历年同期新低，指向制造业景气转差。分规模看，大型企业回升至荣枯线上，中、小型企业继续下滑、仍在线下。

需求走弱，生产反弹。价格回落，库存去化。经济下行压力仍大。6月PMI再度回落，其中需求、库存、价格均回落，仅生产略升，从中观行业看也是冷热不均，意味着经济内生动力依然不足。基建投资有望加码，托底经济下滑，但独木难支，3季度经济下行压力仍大。

**相关背景**

--中国总理李克强在天津召开的达沃斯会议上指出，中国经济整体平稳、稳中有进，保持在合理区间，今年完全能够实现经济发展主要目标。中国有足够政策工具保持经济运行在合理区间，还有充分能力防范系统性区域性风险，当中国经济出现短期波动时，希望市场平静看待。

--中国央行表示，2016年央行将保持政策的连续性和稳定性，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调，增强针对性和灵活性；强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道。

--中国财政部长楼继伟表示，经济下行压力仍然较大。从目前情况看，后期全国财政收入形势不容乐观，实现全年预算目标需要付出较大努力。（完）