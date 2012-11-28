中国考虑放宽计划生育政策--报导

路透北京11月28日电---《中国日报》援引原国家人口和计划生育委员会主任张维庆的说法称，中国正在考虑调整计划生育政策，政府咨询机构已在起草相关建议方案。

张维庆周三称，调整後的计划生育政策或允许夫妻双方有一方为非独生子女的城镇居民生二胎。目前的政策仅允许夫妻双方均为独生子女的城镇居民生二胎，而在农村的政策相对宽松一些，很多农村夫妻可生二胎。

张维庆称，国家人口计生委和其他人口研究机构已向政府提交了政策建议方案。

他指出，即使建议方案被采纳，调整计划生育政策也将渐进式进行。张维庆目前在全国政协任职。

报导援引他的话称，人口结构变化一直是计划生育政策考虑的因素之一。计划生育政策出现的任何微调应当都是渐进式地进行，同时还会考虑不同地区的情况。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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