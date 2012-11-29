中国考虑放宽计划生育政策--报导

《中国日报》援引原国家人口和计划生育委员会主任张维庆的说法称，中国正在考虑调整计划生育政策，政府咨询机构已在起草相关建议方案。张维庆称，调整後的计划生育政策或允许夫妻双方有一方为非独生子女的城镇居民生二胎。图为北京一所幼儿园。路透