中国部分省份明年一季度可实施“单独两孩”政策

中国国家卫生计生委计划生育基层指导司司长杨文庄称，预计部分省份明年一季度可以实施“单独两孩”政策。中国上月宣布将启动一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策，这意味着数以百万计的家庭将因此获准生育第二个孩子。此举旨在提高生育率，缓解人口老龄化带来的财政负担。图为北京一家幼儿园。路透