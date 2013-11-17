中国单独两孩政策全国不设统一时间表—卫计委官员

路透北京11月16日 -对于即将启动的单独两孩政策，国家卫生和计划生育委员会副主任王培安周六做出进一步解释，称该政策启动在全国不设统一时间表，但各地开始实施的时间不宜间隔得太长。

周五晚公布的中国共产党十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策（单独两孩），逐步调整完善生育政策，促进人口长期均衡发展。

据卫生计生委网站发布的新闻稿，王培安答记者问时表示，人口众多仍然是中国的基本国情，同时人口结构性问题日益突出。劳动年龄人口开始减少，日益成为影响经济社会发展的重要因素。而当前启动实施单独两孩政策条件成熟、时机有利。

具体就政策而言，他指出，单独两孩政策适用于一方为独生子女的夫妇。一般而言，独生子女是指本人没有同父同母、同父异母或同母异父的兄弟姐妹。当夫妻任何一方户口所在地允许单独夫妇生育两个孩子，就可按程序申请。

在实施方面，王培安表示由各地依据《人口与计划生育法》，通过省级人民代表大会或其常委会修订地方条例或作出规定，全国不设统一的时间表，由各省(区、市)根据实际情况，确定具体时间。

他并称，从全国来看，符合单独两孩再生育条件的夫妇总量不是太大，再加上各地人口发展形势、工作基础有一定的差别，准备情况各不相同，各地启动实施政策会有时间差，因此，短期内不会出现出生人口大幅增长的问题，也不会给粮食安全以及卫生、教育、就业等基本公共服务带来大的压力。

但现阶段还不能实施普遍可以生育两个孩子的政策，他称，经过研究论证，若现阶段实施，短期内将引起出生人口大幅波动，出现较严重的出生堆积，给各项基本公共服务带来很大的压力。长期看，将形成周期性出生人口波动，总人口持续增长，人口峰值推迟到来，影响人口发展远景规划目标的实现。

此外他还强调，调整完善生育政策不等于放松计划生育工作，计划生育基本国策必须长期坚持。中国上世纪70年代末开始实行计划生育，提倡一对夫妻生育一个子女，迄今已有30余年。（完）

(发稿 宿央韫; 审校 曾祥进)

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