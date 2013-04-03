中国小康家庭不动产投资意愿降至临界点--交银财富景气指数

路透上海4月3日 - 中国第五大商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周三发布的最新一期交银财富景气指数,较上期有所回调。调查结果显示，在国家新一轮房地产调控政策发布后，国内小康家庭对不动产的投资意愿已结束近阶段的连涨趋势，本期降至临界点。

交银金融研究中心指出，在国内消费、工业生产数据表现弱于市场预期，国务院部署新一轮房地产调控政策，股市震荡整理的背景下，国内小康家庭财富景气指数在连续两期持续大幅上行之后，本期指数比上期有所回调，报125点，较上期下调4点，但总体仍处于历史较好水平。

本次调研数据显示，在“国五条”发布后，小康家庭不动产投资意愿结束了从去年四季度开始的持续上涨态势，本期大幅降低至临界点100点，跌幅达11个百分点，创下两年半以来低点。其中小康家庭未来对不动产的投资意愿更是比上一期降低了16个百分点。

为遏制中国楼市过热的势头，中国政府今年2月底公布新“国五条”，强调个人住房转让按差价征收20%个人所得税并引发市场震动。近日，京沪渝等国内多个城市政府发布国五条调控细则，制定了今年当地房价调控目标及调控措施。

本期调研结果显示，“国五条”对刚需和投资投机性需求产生的影响大小不同。在本期调研中，持有一套住房的小康家庭对当前的不动产投资意愿与上期相比几乎无明显差别，但持有二套及三套以上住房的小康家庭对当前不动产投资意愿显着减少，特别是持有住房在三套以上家庭的当前不动产投资意愿减少幅度达12个百分点。

交银金融研究中心副总经理周昆平预计，在新“国五条”政策及地方细则出台后，一线城市房价大幅上涨的动力已不足，估计短期内将保持平稳，而二三线城市房价有下行压力。

在本期调研结果中，除投资意愿指数下降外，经济景气指数亦告下滑，结束了该指数去年四季度以来的触底回升态势。近期公布的1-2月份消费、工业生产等数据弱于市场预期，以及房地产调控或对宏观经济增速的影响，加重了小康家庭对经济增长的担忧。

交行首席经济学家连平指出，尽管今年来中国的消费、工业增加值等个别月份的数据仍令人担忧，但经济增长的三驾马车中的另两项--出口和投资增长仍十分强劲，总体来看，二季度经济全面走好的可能性较大。

他说，综合考虑投资，出口及消费的情况以及国家在财政、金融等方面的政策支持力度逐步加大，今年中国经济增速回升还是可以值得期待的，预计全年国内生产总值（GDP）增长8-8.5%。

交通银行自2010年10月起,每两个月公布一次交银财富景气指数,每次收集约2,000个家庭样本,以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势.受访者要求为税后家庭年收入5-7万元以上.（完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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