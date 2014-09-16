樊纲：“十三五”期间GDP应能保持7%-7.5%的年增长率

路透上海9月16日 - 中国改革研究基金会秘书长樊纲表示，“微刺激”并非刺激，而是在企业、房地产投资之外再补上应有的政府投资；“十三五”（2016-2020年）期间GDP应能保持7%-7.5%的年增长率，而所谓的经济新常态，就是告别了以往实质上属于过热的高增长。

中国证券报周二报导援引他的话称，根据其做的“十三五”前期研究，基本结论是“十三五”期间中国经济增长率仍然在7%-8%的区间里，不会到5%、6%甚至更低的水平。

谈到国资国企改革，他认为，混合所有制的最大意义在于让国有产权搭上私有产权的便车。未来包括垄断行业在内的所有领域都应当对民资放开，而且应允许、鼓励民资在合乎法律规定和契约精神的基础上参与改革。

樊纲称，投资对于经济增长的意义毋庸置疑。政府要做的是促进就业和收入增长，同时推进社保体制改革，再增加教育支出、医疗卫生等支出，为消费增长打好基础。而单纯指望政府出台政策去刺激消费增长，这是不可持续的。

同时新增投资不能都投到产业资产上，否则产能过剩情况会更严重，在储蓄率过高的时候，就应该多进行基础设施建设，为后代造福。

他并认为，地方债务压力源于用金融债去支撑长期的公共基础设施建设，解决这种融资机制错配的问题就能化解风险。

至于投资引起的债务扩张，樊纲表示，总体来看，无效投资固然带来债务风险，但这些都是小问题，大问题还在于融资机制错配，解决办法包括修改预算法，允许地方政府公债发行等。

中国最近公布的经济数据黯淡，8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。（完）

(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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