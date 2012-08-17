中国农产品期货牛势不改 粘虫害正凝聚玉米“牛气”

作者 李文科

路透北京8月17日电---与经济低潮期工业品期货行情的清淡相比,农产品牛市可谓如火如荼,豆粕牛头尚未低下,玉米"小牛"疑似有形.中国在8月初爆发的粘虫害让国内玉米减产预期不断升温,或令玉米期价再上层楼.

尽管美国玉米因乾旱引发的减产预期已将国际玉米期价送上历史高位,但由於中国玉米进口量有限,且受进口配额影响,中国玉米期价一直相对温和,而此次病虫害正刺激内冷外热的玉米期市趋同.

中国期市投资者已嗅到玉米期货的温度.乐观者称,中国上半年玉米进口骤增凸显国内玉米供需趋紧局面,而虫害爆发为玉米看涨添加动力;但悲观者认为,进口玉米仅占中国玉米消费不足一成,目前的粘虫害对玉米减产影响亦料有限,国内玉米供需紧平衡状态并未逆转.

"如今正是玉米青黄不接的时候,炒虫害亦正当其时.考虑到供需资金等众多因素,估计玉米期价未来的走势将是震荡偏强,跌不好跌,大幅上涨也有难度."格林期货玉米分析师郭坤龙称.

他并解释称,做出上述判断除了基本面的考虑外,更重要的是对宏观调控的判断,玉米本身很容易受政策影响,包括轮库、抛储、收储,对玉米深加工的态度以及进口配额的发放等.

而在影响期货价格的众多因素中,最不好判断的正是政策.处於本轮牛市行情中的期市品种,比如大豆、玉米和小麦等恰恰是基础性农产品,其对老百姓生活影响尤其是CPI(居民消费价格指数)息息相关,从而成为中国宏观调控无法放弃的"前沿阵地".

"粘虫害对玉米单产影响目前来看仍然可控,因此我们对玉米丰产的判断没变.供需仍是平衡的,需要关注的是下游玉米深加工产品出口可能性."新湖期货研究所副所长时岩认为.

他称,目前国内玉米深加工企业可以说已经全部处於亏损状态,但如果下游产品能够开拓国际市场,那麽玉米需求将会上升,可能会改变目前的供需现状.

另外,中国主粮虽基本实现自给自足,似乎将国际上最近盛行的粮食危机关之门外,但从更长远角度,考虑到中国未来粮食需求刚性上涨,国际粮价亦必然向国内合理传导,粮食安全是中国考虑的首要问题.

有数据显示,8月上旬,中国粘虫相继爆发,重发的田块一般是100到500头,最高是2,500头,全国害虫已发生3亿亩次,发生面积之大、范围之广、虫害密度为近10年罕见.

而受突发粘虫灾害带动,大连玉米期货价格本周一就开始强势上行,主力合约盘中最高涨幅达1.7%,日内增仓22万余手,并再次站上每吨2,400元人民币的关键价位,之後在周三触及2,442元的合约最高点,这一价格较5月底的该合约低点上涨逾9%,但涨幅远低於国际市场.

不排除後期外围环境也将为中国玉米题材增色.全球最大的玉米出口国--美国受严重乾旱影响,玉米大幅减产已成定局.6月中旬以来,芝加哥期货交易所的玉米价格一飞冲天,上周五刷新的历史高位已较6月中旬的低位暴涨逾六成.

**政策难料,交易偏短期**

和国外玉米市场不同,中国国内玉米市场显得更为复杂.虫害的威胁尚难有定论,政策更是不明朗,玉米轮储和进口配额的消息时常在适当时候出现在交易员们的耳朵中,信不信由你.

"操作方面,最好是回调做多;如果大幅上升,就逢高减持,...最多只能做波段,做趋势的话风险就太大,还是偏短期比较好."一位驻大连的期市交易员仍对玉米的交易前景表示难测.

2012年以来,中国玉米进口出现爆发式增长.很多人担心作为国家主粮之一的玉米会成为大豆第二,对外依存度最後高达七成以上,这种担心实际上成为一些国际炒家以及长期看多玉米投资者的坚强支撑.

但事实或许并不是如此严峻,毕竟大豆和玉米的基本面完全不同.中国玉米进口不足消费的一成,且控制严格,不仅是限制玉米深加工,更是限制进口配额,进口玉米的流通领域亦控制严格,因中国进口的玉米多为转基因玉米.

截止今年6月,中国玉米累计进口量已达到240.5万吨,而去年全年进口量仅为175.3万吨.中国稍早并宣布将从国家储备中释出玉米和稻米,以帮助缓解通胀并减少进口.

"虽然农产品是今年期市的吸金石,但玉米短期炒不起来.进口比例低,目前看来波动还比较小,我们还基本没在玉米上建仓,当然会关注."上海一期货私募基金投资总监称,"我们反而是建了少量螺纹钢仓位,并找机会逢高就抛豆粕."

他并强调,中国主要粮食的进口都不大,影响不了粮食安全,"玉米进口的口子也就500-1,000万吨到头了,没啥大问题."

这和国家粮食局前局长聂振邦的话如出一辙.他表示,中国在今後相当长一段时间内必须基本立足于国内解决粮食的自给自足,中国不会也不能大量进口玉米,因为如果生产下降後再恢复是要付出相当大的代价,有时甚至是做不到的.

2011年中国玉米产量为1.9亿吨,中国国家粮油信息中心最新则将2012年玉米产量预估值下调50万吨至1.97亿吨.

**相关大宗商品新闻一览**

--农业气象专家预计,8月最後两周受旱情袭击的美国中西部很有可能降雨.

--美国乾旱过後,"需求配给"将是玉米的新主题.随着收割季将近以及作物的成熟,多数贸易商对於预估今年的供给有着相当的信心.显然需求将超过供给,而且超越的幅度可能还很大.套用贸易的说法,需求将不得不实行"配给".

--中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周三发布8月份主要粮油作物面积和产量预测报告,将今年的玉米产量从上月预估数下调50万吨至1.97亿吨,较上年增加2.19%.其他主要粮油作物播种面积和产量暂未做调整.

--联合国呼吁美国停产玉米乙醇,但所选的时间已经不对.该组织希望美国暂停扶持以玉米为原料的生物燃料行业,以避免因美国的旱灾而发生粮食危机.让乙醇行业自谋生计合乎情理,这将阻止该行业争夺食用玉米.但联合国的呼吁来得太晚,已无法影响当前的这场危机.

--中国将从国家储备中释出玉米和稻米以帮助缓解通胀并减少进口,因旱情推高粮价.

--美国农业部(USDA)上周五称,半个世纪来最严重的旱灾可能使美国玉米和大豆减产幅度高於预期,处於异常低水准的库存将难以得到补充,令人担心会出现一个新的全球粮食危机.(完)

--审校 张喜良

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