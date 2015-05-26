习近平要求做好耕地占补平衡 有序推进农村土地流转

路透北京5月26日 - 中国国家主席习近平日前表示，要实行最严格的耕地保护制度，依法依规做好耕地占补平衡，规范有序推进农村土地流转。

新华社周二援引他的讲话称，耕地占补平衡政策是对工业化、城镇化建设占用耕地不断扩大的补救措施，要坚决防止耕地占补平衡中出现的补充数量不到位、补充质量不到位问题，坚决防止占多补少、占优补劣、占水田补旱地的现象。

“像保护大熊猫一样保护耕地。”习近平说，“在农村土地制度改革试点中要把好关，不能让一些人以改革之名行占用耕地之实。”

他并强调，土地流转和多种形式规模经营，是发展现代农业的必由之路，也是农村改革的基本方向，土地流转实践中要防止一些工商资本到农村介入土地流转后搞非农建设、影响耕地保护和粮食生产等问题，且要因地制宜，不搞大跃进，不搞强迫命令，不搞行政瞎指挥。

国务院总理李克强对此亦作出批示强调，要加强耕地占补平衡规范管理，把握好经济发展与耕地保护的关系，提高土地使用效率；加强对地方的指导，规范有序探索和推进土地流转，发展多种形式适度规模经营。

在2014年进行三个整省和27个整县进行土地承包经营权确权登记颁证试点的基础上，中央2015年再选择九个省区开展整省试点工作，为促进土地流转及发展农业适度规模经营打下了坚实基础。

中国2015年中央一号文件指出，将稳步推进农村土地制度改革试点，推进农村集体产权制度改革。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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