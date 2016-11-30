中国有序实现耕地草原河湖休养生息 严守18.65亿亩耕地红线

路透北京11月30日 - 中国周三印发耕地草原河湖休养生息规划（2016-2030年）的通知，明确有序实现耕地草原河湖休养生息，到2020年，严守18.65亿亩耕地红线，耕地土壤环境安全得到基本保障。化肥、农药使用量实现零增长，环境风险得到基本管控。

刊登在发改委的通知称，到2020年，确保耕地草原数量，有效恢复河湖生态空间，稳定湿地面积，稳步提高耕地质量，耕地草原河湖生态功能初步改善，资源保障能力不断增强；农业生态环境恶化的趋势总体得到遏制，生态严重退化地区的环境得到改善，基本建立资源有效保护和高效利用的政策与技术支撑体系。

到2030年，耕地草原河湖资源利用与养护全面步入良性循环，生态系统健康稳定，建立完善的资源休养生息制度体系，基本形成农产品供给保障有力、资源利用高效、产地环境良好、生态系统稳定、田园风光优美的农业可持续发展新格局。

通知提出，到2020年，全国天然草原鲜草总产草量达到10.5亿吨，草原综合植被盖度达到56%，重点天然草原超载率小于10%，草原超载过牧情况和退化趋势得到遏制，草原生态环境得到改善。

通知提出要因地制宜，采取“养”、“退”、“休”、“轮”、“控”综合措施，试点先行，探索耕地保护与利用协调发展之路，稳步实现从片面追求产出向“用养结合、永续利用”转变，实现“藏粮于地”、“藏粮于技”，夯实国家粮食安全基础。

规划实施前五年，主要在重点和试点区域实施；后十年，在全面评估前期工作的基础上，积极稳妥全面推进。（完）

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