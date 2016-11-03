综述：中国力推“三权分置”让土地活起来 土改迈出一大步

作者 沈燕

路透北京11月3日 - “无农不稳，无工不富”，对已从温饱迈入小康社会的中国而言，最新公布的“三权分置”土地改革方案无疑是为农与工，稳与富的结合寻找最佳平衡点。

通过经营权转让土地“活”起来，改变中国小农经济的传统模式，迈出农村土地改革一大步。同时农业补贴不减反增，但补贴的政策方向会向适度规模经营的家庭农场、合作社等新型主体适度倾斜，体现中国发展现代农业的终极目标。

“农业要为全国人民搞饭，要为农民搞钱，要为城里人搞绿，所以必须保护和支持。国家还会继续地稳定和增加对农业的补贴，包括各种农业生产建设的投入。这也是国际通行的标准。”中国农业部长韩长赋周四在国新办新闻发布会明确表态。

他指出，基本原则是存量调整、增量倾斜。存量，已经给农民装到口袋里的钱，政府不会再掏出来。但是要优化，同时增量要向新的生产经营主体倾斜。引导土地流转、适度规模经营、发展现代农业、提高农业的质量、效益和竞争力，这是政策导向。

而通过培育新的经营主体，发展适度规模经营是大趋势，“三权分置”显然对农业政策，包括补贴政策都会产生深刻的影响。

“总的趋势是新增的农业补贴向适度规模经营的家庭农场、合作社等新型主体适度倾斜，比如建立担保体系或提供购置农机具补贴等。”农业部农村经济体制与经营管理司司长张红宇补充称。

中国发布关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见，实行土地集体所有权，土地承包权，土地经营权“三权分置”并行，加快放活农村土地经营权，土地经营权人对流转土地依法享有在一定期限内占有、耕作并取得相应收益的权利，同时将依法开展土地经营权抵押融资。

**三权分置不是终极目标**

尽管中国人均GDP接近8,000美元，但多年形成的城乡二元化社会结构使得城乡差距依然很大，中国要跨越中等收入陷阱，解决“三农”（农业，农村和农民）问题是绕不开的难题。尤其事关中国近8亿农民切身利益的土地改革更是难中之难。

“三农问题的核心是农民问题，农民问题核心现阶段仍然是土地问题。”韩长赋指出，农村的土地只有不到10%是国家的，90%都是农民集体的。三权分置是继家庭联产承包责任制后农村改革的又一重大制度创新，也是中央关于农村问题的又一重大政策。

他指出，近年来大量的农业人口转向二、三产业，家家包地、户户种田的局面已经发生很大的变化。截至今年6月，全国2.3亿农户流转土地农户超过了7,000万，比例超过30%，东部沿海发达省份农民转移多的地区这一比例更高，超过50%。

土地承包权主体同经营权主体分离现象越来越普遍，农业生产者的构成发生了深刻的变化，2.3亿农户还是土地承包者，但是已经将很大一部分承包的土地流转出去，不再从事农业生产。

“哪些新主体呢？就是家庭农场、农民合作社、农业企业，全国已经有270多万，它们不一定拥有土地承包权，但是流入了较大规模的土地搞农业，拥有土地经营权，是真正的农业生产经营者。所以在实行“三权分置”之后需要在坚持农村土地集体所有基础上，处理好传统承包农户和新型经营主体二者的关系。”韩长赋称。

而“三权分置”改革则是通过制度安排稳定农户承包权，放活土地经营权，为引导土地经营权有序流转，发展农业适度规模经营，推动现代农业发展奠定基础。

中国国务院发展研究中心农村部部长叶兴庆在人民日报撰文称，从更长远的未来看，农业现代化将是推动农村土地权益调整最重要的力量。在“三权分置”问题上，有一点必须十分清醒：土地流转不是目的，农业和农村的现代化才是。这个过程很难一蹴而就。

文章称，引导土地经营权合理流转、推进土地适度规模经营，是完善“三权分置”办法的一个重要出发点，因为现实中有不少通过流转农民土地发展现代农业的经营者抱怨，签订的流转合同期限很短，而农业基础设施投资回报期较长，不敢作长期投入；需要的资金量大，而经营的土地不能用于抵押融资。

“然而，仍有必要把当前土地交易制度成本的问题，放到农业现代化的整个历史过程中来考量。方向对了，慢一点问题不至于太大；过于心急的话，恐怕就有走偏的风险。”他说。（完）