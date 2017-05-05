去年末中国全国耕地面积13496万公顷 年内净减少--国土部

中国国家电网决定收购希腊电网商ADMIE的24%股权
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
路透北京5月5日 - 中国国土资源部称，截至2016年末，全国耕地面积为13,495.66万公顷，较2015年末略有减少；全国建设用地总面积为3,906.82万公顷，新增建设用地51.97万公顷。
国土部网站刊登的2016年中国国土资源公报显示，去年全国地质勘查投资780.84亿元人民币，比上年减少13.2%。当年全国新发现矿产地156处，其中，油气矿产地22处，非油气矿产地134处；煤炭、锌矿、金矿和磷矿等重要矿产均获得较多的新增查明资源储量。
公报并显示，2016年四季度末，全国105个主要监测城市综合地价、商服地价、住宅地价和工业地价分别为3,826元/平方米、6,937元/平方米、5,918元/平方米和782元/平方米，环比增速分别为1.43%、0.96%、2.18%和0.64%。
公报同时指出，2016年，全国共发现土地违法案件74,055件，涉及土地面积2.69万公顷，同比分别下降17.1%和21.8%。（完）
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(发稿 李文科; 审校 张喜良)
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
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