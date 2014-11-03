2016年底前完成永久基本农田划定 率先在北上广等地展开

路透北京11月3日 - 中国国土资源部和农业部日前联合下发通知要求，全国永久基本农田划定和成果完善工作将于2016年底前全面完成，并首次明确要求为北上广等14个大城市扩张划定“红线”。

国土资源部网站刊登的新闻稿称，北京、沈阳、上海、南京、苏州、杭州、厦门、郑州、武汉、广州、深圳、成都、贵阳、西安14个城市周边永久基本农田划定工作将先行展开。

“在已有划定永久基本农田工作的基础上，将城镇周边、交通沿线现有易被占用的优质耕地优先划为永久基本农田，最大限度地保障粮食综合生产能力，确保实有耕地面积基本稳定和国家粮食安全，”国土部称。

目前，国内一些城市规划建设用地与优质耕地的重叠度较高，大中城市周边还有不少优质耕地未划为永久基本农田，城市发展占用优质耕地的现象仍比较突出；同时，国土部和农业部在核查中发现，一些地方仍存在划远不划近、划劣不划优的现象。

通知要求，划定工作要与城市开发边界和生态保护红线划定等工作协同开展，与经济社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划等多规合一工作相衔接。

同时，要统筹谋划、稳步推进，各省市应先从500万以上人口特大城市、省会城市、计划单列市开始，按照城镇由大到小、空间由近及远、耕地质量等别和地力等级由高到低的顺序，稳步有序推进。

新华网报导援引第二次全国土地调查数据称，1996-2009年，建设占用、结构调整、灾毁减少耕地逾2.03亿亩，大多数是优质耕地，仅东南五省就减少水田1,798万亩，相当于减掉福建省水田面积。

目前全国12个省（区、市）建设用地总量已接近国务院批准《全国土地利用总体规划纲要》确定的2020年规划控制目标数。这一现象在北上广深等大城市格外突出。

近期开始依法披露的省级土地二调结果显示，北京、上海、天津三大直辖市距突破2020年耕地保护指标已是“咫尺之遥”。相对比1996年第一次土地调查结果，北京市耕地净减11.67万公顷，年均减少8,980.9公顷；离北京市2020年耕地保有量指标21.47万公顷，仅有约1.24万公顷。(完)

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(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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