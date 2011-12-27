需提高农民对土地增值收益的分配比例--中央农村工作会议

路透北京12月27日电---中国国务院总理温家宝周二在中央农村工作会议上强调,推进集体土地徵收制度改革,关键在於保障农民的土地财产权,分配好土地非农化和城镇化产生的增值收益,有必要、也有条件大幅度提高农民在土地增值收益中的分配比例.

中国广播网援引温家宝讲话称,土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权等,是法律赋予农民的合法财产权利."无论他们是否还需要以此来作基本保障,也无论他们是留在农村还是进入城镇,任何人都无权剥夺."

"我国经济发展水平有了很大提高,不能再靠牺牲农民土地财产权利降低工业化城镇化成本,有必要、也有条件大幅度提高农民在土地增值收益中的分配比例."温家宝称.

中国政府已经连续八年以"一号文件"的形势出台涉及"三农"(农业、农村和农民)的强农惠农措施.其中今年一号文件称,力争未来10年水利年均投入较2010年高出一倍,并将从土地出让收益中提取10%用於农田水利建设.

随着国内通胀逐步回落,对明年中国经济的关注点开始转向保增长和调结构,国务院副总理李克强之前就表示,明年要把推进经济结构调整放在更加突出的位置,其首要任务是扩大内需,而城镇化和服务业对於扩大内需非常重要.

温家宝指出,中国人口规模巨大,只靠几个城市圈和少数经济发达地区不可能完成人口的城镇化.要使进城农民工真正成为城镇居民,也绝不是改变一下户籍那麽简单.

"要合理引导人口流向,既要采取措施让具备条件的农民工在就业所在地逐步安家落户,又要引导产业向内地、向中小城市和小城镇转移,让更多农民就地就近转移就业."(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 丁淑琴

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