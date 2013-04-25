黄浦江死猪事件折射上海周边生猪养殖过剩

路透嘉兴4月25日（记者 Adam Jourdan） - 对官方文件的研究和当地农民的采访显示，黄浦江上漂来16,000头死猪背后的原因是上海附近的养殖场过于拥挤。

到目前为止，黄浦江死猪事件的主要原因看似是嘉兴市政府打击贩卖死猪的商贩所致，这些死猪贩子通过黑市贩卖死猪肉谋利。

但是进一步的观察发现，不可持续的高密度养殖导致疾病和生猪死亡是一个关键问题。专家警告称，如果情况不能得到改善，这种事或许还会发生。

农享网首席执行官徐亚锋表示，不能再放任事态的发展，否则以后会在河里看到更多死猪，而不仅仅是今年看到的一万多头。

官员们意识到问题后，去年晚些时候推出了减少该地区生猪数量的计划，此举可能导致短期内情况更为糟糕，因在生猪数量没有相应减少的情况下，可供使用的养殖场土地数量却已减少。

过去20年，嘉兴市的生猪数量增长了一倍还多。2012年，这里的生猪数量达到了750万头，尽管当地政府减少了可供使用的养殖场土地。嘉兴市被认为是此次黄浦江死猪事件中死猪的主要来源地。

生猪数量过多促使嘉兴市推出两年内将生猪数量削减到200万头以下的计划。

“去年冬天到今年春天，死猪问题非常严重。”当地环保官员王先军（音）3月对《嘉兴日报》表示。

“我们一直在挖坑掩埋死猪，但如果情况一直这样，坑不够用。”

这位官员接受采访后仅四天，就爆出了黄浦江上漂来死猪的报道。

路透与当地官员取得联络，但他们拒绝评论。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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