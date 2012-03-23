欧洲时装品牌冷落“中国制造” 生产业务西移

路透巴黎3月22日电（记者 Astrid Wendlandt）---随着中国向产业价值链上游移动，不少时装品牌在本土周边发掘合适的供应商，西欧周边不少国家正成为新的时装制造中心。

从中国采购的成本呈上升趋势，但还算得上低廉，因此时装品牌决定改由“摩洛哥制造”或“摩尔多瓦制造”，并非完全出於成本考虑。

瞬息万变的消费者行为是时装业需求的主要推动力。业内公司需灵活应变，才能在与Inditex(ITX.MC)旗下Zara这样强劲对手的竞争中生存。Zara能在短短数周内就在店面推出与T台走秀相仿的时装，目前其60%的产品在欧洲或周边生产。

意大利内衣品牌La Perla设计师比安奇（Giovanni Bianchi）告诉路透：“在土耳其和突尼斯生产服装的成本当然高於中国制造，但把（中国）加薪幅度考虑在内，其实成本也没高多少，而且土耳其和突尼斯离意大利要近得多，对我们来说更方便，能更好地把好质量关。”

去年底，该品牌已将旗下大众品牌Studio La Perla生产线从中国移至土耳其和突尼斯，并将睡衣采购从中国移至葡萄牙。

该品牌估计，要完成同样的工作，在中国如果需要支付10欧元的人力成本，那麽在突尼斯或土耳其则需支付15-16欧元，因此从这方面看，在华制造成本仍是最低的。

但这种情况正逐渐发生变化。

过去五年，中国全国工资指数每年平均上涨15%。法国时装研究所（Institut Francais de la Mode）估计，去年中国沿海地区月薪从2005年的240欧元上涨到400欧元，而突尼斯当前月薪水平是160欧元，摩洛哥和摩尔多瓦则分别是152欧元和200欧元。

此外，中国工厂方面提出的条件更严格，这也让时装公司在考虑是否与中方合作时不得不三思。

法国时装品牌让·夏尔·德卡斯泰尔巴雅克（Jean-Charles de Castelbajac）、Barbara Bui(BBUI.PA)和艾格（Etam）(TAM.PA)近期也将部分生产业务移至更靠近本土的地区。

这些品牌表示，中国生产商不断施压，提出的订单规模太大，这样可能导致商品积压，以致不得不打折促销，进而损害品牌形象。

让·夏尔近期将海外生产业务移至匈牙利，其生产负责人洛佩兹（Celine Lopes）称：“在中国制造的性价比，已不再让我们感到满意。”

Barbara Bui在2010年将生产迁至匈牙利、保加利亚、罗马尼亚和土耳其。其副执行长拉加德（Jean-Michel Lagarde）称：“在中国制造带来的距离以及语言障碍，让我们始终难以把好质量关。”

“我们在与南欧和东欧的生产商合作时，更容易以我们的方式行事。”

艾格在中国有2万名雇员，但上月宣布将部分生产迁至突尼斯、摩洛哥、葡萄牙、希腊和土耳其。

艾格董事总经理Laurent Milchior称：“这是为了更好地回应市场需求，让产品更快上市。”

法国内衣及针织品行业团体发言人琳杰特（Anne-Laure Linget）称：“中国企业更青睐来自美国的（内衣）订单，因为其产品没欧洲那麽复杂，美国品牌更多是基本设计，并且需求量大於欧洲品牌。所以，中国生产商与欧洲品牌合作的兴趣减淡，开出的条件更苛刻。”（完）编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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