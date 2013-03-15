波司登称伦敦开店为成功之举 寻求纽约再开分店

路透伦敦3月14日 - 中国品牌羽绒服生产商--波司登国际控股有限公司(3998.HK)在伦敦设立的首家境外分店可能近期难以盈利，但该公司表示已有在纽约开店的计划。

由于中国并非奢侈时尚的代名词，波司登英国分公司一直致力于改变这样的看法并提高在高端品牌的认知度。

波司登在中国国内属于大众市场品牌，拥有约8,000个零售网点。但在西方，波司登寻求以羊毛衫和深色西装等高端产品来向Hugo Boss和Ted Baker等品牌看齐。

波司登英国公司首席执行官朱伟(Wayne Zhu)表示，自去年营业以来，设在伦敦西区的店面受到良好反响。

“我们刚刚起步，但的确看到成功的苗头。我们的设计受到业内和顾客的好评，销量也在逐月增加，”他在一次中英商业会议的间隙表示。

波司登希望在英国寻找一位品牌代言人，正在影视、音乐和体育领域寻找人选。

朱伟表示该公司更看重长期目标，而非短期利润，目前为止在英国销售情况符合预期。

“这是公司的战略性行动。我们做出决定时就是要着眼未来，未来五年到10年，而非未来一两年，这一两年分店可能是不盈利的，”他称。

“下个目标是在纽约。纽约办公室正在积极寻找店址...可能是在第五大道，”他称。(完)

(编译 石冠兰 审校 王兴亚)

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