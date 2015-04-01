中国本土设计师“越格”尝试 传统文化“乱入”中国时装周

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透北京3月31日 - 中国国际时装周（2015/2016秋冬系列）周二圆满落幕。时装周上，各路设计师大展巧思，作品或炫酷多彩，或剑走偏锋，争奇斗艳，期冀能让看重名牌的消费者记住自己。
时装周上最火的设计师之一非胡社光莫属。去年，高挑靓丽的模特们脚踏胡社光设计的性感“恨天高”，在秀场频频摔跤，胡藉此名声大噪。
高跟鞋仍然是胡社光今年的作品之一。但令人惊了个呆的却是他的“东北大棉被”，上面的红绿绣花图案，惊艳T台，一股东北Style迎面扑来。
媒体报导称，79岁的男演员王德顺赤膊上阵，身穿“大棉袄”走秀。还有一些模特戴着花花绿绿的面具，配上小巧墨镜，完全遮住脸孔，“惊悚劲儿”十足。
“每个人想到大棉袄，就能想到儿时的记忆,” 胡社光称，并表示想让人们记住他的设计。
他还表示，许多中国设计师正在苦思如何将中国文化融入服装设计。
“大家都在摸索，探索，到底怎么样才能把中国市场做到最尖端，怎么样才能做出有中国特色的东西……在服装周中能看到很多很前卫有想法的设计师。我觉得（事情）在往好的方面发展。”
中国本土设计师面临着激烈竞争，古驰、普拉达和路易威登等全球奢侈品巨头在中国大获成功，深受品牌意识强烈的国人追捧。
“你看到销售也能够看出来，在中国市场中，以前卖得最好的都是些有LOGO的产品，”《时尚芭莎》主编苏芒说道。
“现在呢，这样的一个消费正在逐年的下降，那么大家更加注重的是真正的时尚设计，和更多的时尚的丰富的潮流。（这）正在淡化LOGO。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。