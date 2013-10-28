传统美食受宠及中国企业崛起 西方快餐巨头在华发展受阻

10月9日在北京拍到的一家肯德基餐厅的工作人员在等待顾客。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透上海10月28日（记者 Adam Jourdan） -中国快餐企业大军正在挑战麦当劳(MCD.N)和百胜集团(YUM.N)，推出米汉堡、莲菜等健康美食吸引中国食客，迫使这些美国快餐连锁店在中国市场放缓增长。

麦当劳上周表示，由于顾客流失，该公司考虑放缓中国业务扩张步伐。肯德基母公司百胜本月亦警告称，中国经济放缓可能拖累在华销售复苏。

与此同时，德克士、乡村基CCSC.N、真功夫等本土快餐企业，则在蚕食着这些美国竞争对手的主导地位。

“我吃腻了西方快餐，太油了，还传出过六条腿（原料）鸡这样的事，”在德克士用餐的25岁学生唐玫（音）说。“健康问题真的让人很担忧。”德克士隶属于台湾顶新国际集团。

麦当劳和百胜仍是中国市场最大的快餐连锁企业。尽管麦当劳在中国市场大举投资，但根据市场研究公司Euromonitor的数据，该公司的市占率自2007年以来一直维持在2.3%。

百胜同期的市占率较麦当劳略高一些，去年该集团的市占率为6.5%，但去年的食品丑闻和禽流感疫情令其同店销售受到冲击。百胜在中国拥有肯德基和必胜客店面共5,600家，麦当劳在中国的店铺数为1,800家。

“吃上校的午餐”

分析人士称，随着中国经济放缓，许多消费者选择前往价格低廉的餐厅就餐，或者就干脆在家吃饭，导致整个快餐市场增速在过去五年减半，今年则仅增长8%。

根据市场研究公司Mintel，德克士午餐的售价不到17元（2.80美元），肯德基类似午餐的价格为25元（4.11美元）。

“在迎合当地人口味方面，本土企业通常也更胜一筹，”市场研究公司TNS China研究副总监KarlaWang说。“这些耳熟能详的‘慰藉心情的食物’，通常都经历了时间的积淀，在动荡时期帮风尘仆仆的食客排解不良情绪。”

消费者甚至开始质疑国际连锁企业的质量安全。在地沟油、三聚氰胺等丑闻令中国消费者对国产食品望而生畏后，外资快餐企业的产品一度大受欢迎。

但去年出现的一系列食品丑闻，当中包括涉及肯德基和麦当劳的“速成鸡”事件，让消费者的看法发生了改变。据Mintel近期报告称，只有四分之一的中国消费者认为西方快餐比中式快餐健康且质量好。

麦当劳和百胜也注意到了这一点。

“我们在各方面的沟通中都强调食品质量和食品安全。近期，我们推出了‘妈妈的标准我们的标准’计划……我们会在该领域采取更多措施，”麦当劳驻上海发言人Jessica Lee说。

记者尚未联系到百胜高层发表评论。

随着本土品牌渐受信任，中式美食开始日益受宠，凭借丰富的营养而被视为比西式快餐要健康一些的食品。与此同时，传统的美食和饮食文化也跟随走热。

去年播出的美食纪录片《舌尖上的中国》，吸引了上亿的观众，成为1990年代以来最成功的一部纪录片。

一位微博网友写道：“除了中式快餐，我别的都不会选。我们有蟹黄包、湘菜、新疆馕饼、烤羊肉串……必胜客、麦当劳这样的品牌能提供什么呢？”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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