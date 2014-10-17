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中国财经 | 2014年 10月 17日 星期五 16:27 BJT

质检总局：一汽大众在华召回逾58万辆汽车

路透上海10月17日 - 中国国家质检总局周五称，大众汽车(VOWG_p.DE)在华合资企业--一汽大众汽车有限公司将召回563,605辆存在车轴问题的汽车。

质检总局在通报中称，一汽大众将召回2011年5月至2014年5月生产的新速腾汽车，因后轴纵臂有断裂隐患。

此外，因为同样问题，该公司还将召回17,485辆进口甲壳虫汽车。(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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