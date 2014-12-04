中国一汽轿车将因安全气囊隐患召回15798辆轿车

路透北京12月3日 - 中国国家质量监督检验检疫总局周三称，一汽轿车股份有限公司将召回15,798辆汽车，因安全气囊存在隐患。

国家质检总局在其网站发布一份声明称，该公司将召回今年2月9日至6月30日生产的奔腾B50轿车。

该监管机构称，此次召回汽车的安全气囊控制单元工作异常，并称极端情况下可能出现“安全气囊自爆”。

一汽发言人未回复要求置评的来电。

这些安全气囊由日本高田公司(7312.T)供应。该公司提供的安全气囊导致日本、美国和欧洲汽车商全球大规模召回。(完)

(编译 李爽 审校 张荻)

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