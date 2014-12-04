中国一汽轿车将因安全气囊隐患召回15798辆轿车

人民币窄幅整理近收平 美指偏弱拉低人民币指数
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二近收平，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
路透北京12月3日 - 中国国家质量监督检验检疫总局周三称，一汽轿车股份有限公司将召回15,798辆汽车，因安全气囊存在隐患。
国家质检总局在其网站发布一份声明称，该公司将召回今年2月9日至6月30日生产的奔腾B50轿车。
该监管机构称，此次召回汽车的安全气囊控制单元工作异常，并称极端情况下可能出现“安全气囊自爆”。
一汽发言人未回复要求置评的来电。
这些安全气囊由日本高田公司(7312.T)供应。该公司提供的安全气囊导致日本、美国和欧洲汽车商全球大规模召回。(完)
(编译 李爽 审校 张荻)
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路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
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