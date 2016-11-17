版本:
中国
中国财经 | 2016年 11月 17日 星期四 08:28 BJT

中国1-10月实际使用外资(FDI)金额6,663亿元 同比增长4.2%

路透北京11月16日 - 中国央广周三援引商务部数据称，1-10月中国实际使用外资金额（FDI）6,663亿元人民币，同比增长4.2%；同期全国新设立外商投资企业22,580家，同比增长7.4%。

央广援引商务部称，外资加速向产业链高端环节转移，新设立及增资的大型企业数量增多，美欧对华投资持续增长。

央广援引商务部外资司司长唐文弘解读称，“高技术服务业实际使用外资792亿元人民币，同比增长90.2%，高技术制造业医药制造和仪器仪表两个行业同比分别增长92.3%和88%，外资向产业链高端环节转移。”

唐文弘并称，新设立投资总额超过1亿美元的企业将近600家，增资超过1亿美元的差不多有370家，美国企业对华投资同比增长达到80%，欧盟对华投资同比增长达到42%，美欧对华投资持续增长。（完）

(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐