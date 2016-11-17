中国1-10月实际使用外资(FDI)金额6,663亿元 同比增长4.2%

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月16日 - 中国央广周三援引商务部数据称，1-10月中国实际使用外资金额（FDI）6,663亿元人民币，同比增长4.2%；同期全国新设立外商投资企业22,580家，同比增长7.4%。
央广援引商务部称，外资加速向产业链高端环节转移，新设立及增资的大型企业数量增多，美欧对华投资持续增长。
央广援引商务部外资司司长唐文弘解读称，“高技术服务业实际使用外资792亿元人民币，同比增长90.2%，高技术制造业医药制造和仪器仪表两个行业同比分别增长92.3%和88%，外资向产业链高端环节转移。”
唐文弘并称，新设立投资总额超过1亿美元的企业将近600家，增资超过1亿美元的差不多有370家，美国企业对华投资同比增长达到80%，欧盟对华投资同比增长达到42%，美欧对华投资持续增长。（完）
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。