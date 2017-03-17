中国1-2月人民币计FDI同比下降2.3% ODI同比大降逾半

另商务部合作司负责人称，1-2月，中国境内投资者共对全球122个国家和地区的1,475家境外企业进行了非金融类直接投资，对外承包工程业务完成营业额1,154亿元人民币（折合167.7亿美元）；新签合同额824.9亿元人民币（折合119.7亿美元）。

他并指出，1-2月中国对外投资合作中，对实体经济和新兴产业的投资持续增长；“一带一路”沿线国家成为中国对外投资重要目的地；企业对外投资资金来源趋于多元。

数据显示，1-2月,中国对“一带一路”沿线41个国家有新增投资，合计非金融类直接投资17.9亿美元,占对外投资总额的13.3%，比去年同期上升5.8个百分点。 此外，1-2月中国企业境外收益再投资约30亿美元，占同期对外投资总额的22.3%。这一比重比今年1月提高了2.9个百分点，比去年同期提高12.3个百分点。