中国1-2月人民币计FDI同比下降2.3% ODI同比大降逾半

深圳控股逾54亿元人民币出售四间公司权益予恒大集团
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
路透北京3月17日 - 中国商务部周四晚公布，今年1-2月，实际使用外资（FDI）金额1,386.8亿元人民币，同比下降2.3%；同期境内投资者共对外非金融类直接投资（ODI）924.2亿元人民币（折合134.3亿美元），同比下降52.8%。
数据并显示，2月当月实际使用外资金额585.9亿元人民币，同比增长9.2%。
商务部外资司负责人称，1-2月全国吸收外资方面，主要国家/地区对中国投资总体保持稳定。1-2月前十位国家/地区实际投入外资占比94.7%，同比增长11.3%。其中，香港地区、台湾地区、欧盟28国实际投入金额同比增长22.7%、29.9%和13.8%。
另商务部合作司负责人称，1-2月，中国境内投资者共对全球122个国家和地区的1,475家境外企业进行了非金融类直接投资，对外承包工程业务完成营业额1,154亿元人民币（折合167.7亿美元）；新签合同额824.9亿元人民币（折合119.7亿美元）。
他并指出，1-2月中国对外投资合作中，对实体经济和新兴产业的投资持续增长；“一带一路”沿线国家成为中国对外投资重要目的地；企业对外投资资金来源趋于多元。
数据显示，1-2月,中国对“一带一路”沿线41个国家有新增投资，合计非金融类直接投资17.9亿美元,占对外投资总额的13.3%，比去年同期上升5.8个百分点。 此外，1-2月中国企业境外收益再投资约30亿美元，占同期对外投资总额的22.3%。这一比重比今年1月提高了2.9个百分点，比去年同期提高12.3个百分点。
此前公布的数据显示，中国1月实际使用外资(FDI)金额801亿元人民币，同比减少9.2%；当月对外非金融类直接投资（ODI）为532.7亿元（折合77.3亿美元），同比下降35.7%。（完）
更多细节，请点选商务部网站(www.mofcom.gov.cn)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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