中国7月FDI降至两年新低 结构调整背景下个别月波动属正常

8月18日 - 路透北京8月18日 - 中国7月实际使用外资(FDI)同比降17%至78.1亿美元，创自2012年7月以来的两年新低，不过商务部认为，在加大结构调整大背景下个别月FDI波动是正常的。

中国商务部新闻发言人沈丹阳在发布会上表示，7月数据显示外贸出口已经基本回暖，但仍然面临外部需求回升还不稳定等制约，要完成全年预定的工作目标还有很大的压力，需要付出更多的努力。

他并强调，7月FDI下降与外资企业的反垄断调查无关，中国对所有经济体都一视同仁，今后更加如此，任何经营主体都要守法经营。

”相信绝大多数外商投资企业仍将在中国依法开展经营活动。根本不会因为查那么几个案子，就把外商投资企业吓回去。“他说道。

中国欧盟商会上周对中国近期的反垄断调查表示关切，称中国使用强硬手段，似乎不公平地针对外企。

数据显示，中国1-7月实际使用外资(FDI)711.4亿美元，同比下降0.35%。其中服务业FDI为397.2亿美元，同比增长11.43%。欧盟28国对华投资38.3亿美元，同比下降17.5%。

对外投资方面，中国1-7月对外非金融类直接投资525.5亿美元，同比增长4%，7月对外非金融类直接投资92.1亿美元，同比增84.9%。截止7月底，中国累计非金融类对外直接投资5,782亿美元。

全球经济持续复苏尤其美国需求强劲，带动中国7月出口同比增速跃升至双位数，贸易顺差创下历史高位。不过1-7月累计进出口总值增长2%，与全年增长7.5%左右的目标相去甚远。（完）

(发稿 沈燕 撰写 李文科; 审校 黄凯)

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