一季度境外对中国金融机构直接投资净流入85.6亿元--外管局

中国2016年末城镇登记失业率4.02% 今年就业总量压力依然较大--人社部
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透上海5月18日 - 中国国家外汇管理局周一称，今年一季度境外机构投资者对中国境内金融机构直接投资净流入85.6亿元人民币，较上季度净流入147.18亿元下降超四成。
外管局网站新闻稿并称，一季度中国境内金融机构对境外直接投资净流出97.72亿元，较上季度净流出197.9亿元大幅减少。
按美元计价，一季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入15.66亿美元，流出1.72亿美元，净流入13.95亿美元；中国境内金融机构对境外直接投资流出29.72亿美元，流入13.8亿美元，净流出15.92亿美元。(完)
更多细节，请点选外管局网站：here
(发稿 张金栋；审校 张喜良)
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