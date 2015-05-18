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中国财经 | 2015年 5月 18日 星期一 09:32 BJT

一季度境外对中国金融机构直接投资净流入85.6亿元--外管局

路透上海5月18日 - 中国国家外汇管理局周一称，今年一季度境外机构投资者对中国境内金融机构直接投资净流入85.6亿元人民币，较上季度净流入147.18亿元下降超四成。

外管局网站新闻稿并称，一季度中国境内金融机构对境外直接投资净流出97.72亿元，较上季度净流出197.9亿元大幅减少。

按美元计价，一季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入15.66亿美元，流出1.72亿美元，净流入13.95亿美元；中国境内金融机构对境外直接投资流出29.72亿美元，流入13.8亿美元，净流出15.92亿美元。(完)

更多细节，请点选外管局网站：here

(发稿 张金栋；审校 张喜良)

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