中国1-2月FDI同比增逾10% --商务部

* 1-2月实际使用外资同比增长10.44%

* 其中服务业吸收外资比重占逾五成

* 应理性看待人民币汇率波动

* 不能仅从一两个月数据判断对外投资状况

路透北京3月18日 -中国1-2月实际使用外资金额(FDI)同比增长10.44%，其中服务业吸收外资比重超过五成。商务部并称，近期人民币汇率波动仍在正常范围，应理性看待汇率波动、不应过分解读。

商务部周二公布数据显示，1-2月实际使用外资金额193.1亿美元，同比增长10.44%；其中服务业使用外资106.06亿美元，同比增长25.5%，在总量中占比54.9%；制造业吸收外资70.19亿美元，同比下降6%，在总量中占比36.3%。

商务部并未公布单独2月FDI数据，指因和春节因素造成的波动有关。路透根据历史数据计算得出，2月FDI金额85.5亿美元，同比增长4.09%，上月增幅则高达16.1%。

针对近期人民币汇率出现贬值，商务部新闻发言人沈丹阳表示，应该将其放在人民币汇改的大背景下，以更加理性的态度来看待，不应过度解读。

“因为现在有各种解读，有些解读明显是猜测或者是过度的，”他说，“近期人民币汇率的波动更多体现了市场作用的结果，...波动幅度仍在正常范围内。”

沈丹阳指出，未来汇率双向波动将成为常态，保持相关政策环境稳定和可预期十分重要；并表示商务部还关注国际清算银行（BIS）编纂的人民币实际有效汇率，该指标更能全面反映外经贸企业面临的汇率变动情况。

中国央行自周一(17日)起，将银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，汇价这两日即呈现大幅走跌态势。国际清算银行(BIS)最新数据显示，2月人民币实际有效汇率指数环比下降0.479%，为去年10月以来首次回落。

商务部发布的新闻稿显示，1-2月美国对华实际投资7.11亿美元，同比增长43.26%；欧盟28国对华投资10.46亿美元，同比下降13.82%。

同时，中西部地区吸收外资在全国FDI总量中的占比持续上升。1-2月东部地区使用外资同比增长2.63%，西部和中部地区同比增长分别为28.98%和26.19%。

历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):

FDI 14年2月 1月

金额 85.5 107.6

同比 4.09 16.1

FDI 13年1 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

1月

2月

金额 120.8 85 84.2 88.4 83.8 94.1 143.9 92.6 84.4 124.2 82.1 92.7

同比 3.3 2.4 1.24 4.88 0.62 24.1 20.12 0.29 0.4 5.65 6.32 -7.3

**解读对外投资不能仅从一两个月数据判断**

商务部还公布，1-2月累计实现对外非金融类直接投资115.4亿美元，同比下降37.2%。

对此，沈丹阳解释称，去年比前年对外投资有一个急剧的增长，是因为去年2月份有一个非常大的项目，即中国海洋石油总公司投资148亿美元收购加拿大尼克森公司这个项目交割，所以体现在去年前两个月的对外投资额是急剧增加。

他表示，如果剔除这个特大项目因素，今年前两个月对外投资增长33.6%。

“解读对外投资的时候，我们倾向是不要仅从一两个月的投资数据来做出判断，”他说。

截至2月底，中国累计非金融类对外直接投资5,372亿美元。

沈丹阳并透露，商务部已经成立以高虎城部长为组长的全面深化改革小组，未来将重点推进国内贸易流通体制改革、创新外商投资管理体制、改革对外投资合作管理体制、进一步深化外贸管理体制改革等方面改革。

具体而言，商务部将重点统筹推进外资三法修订，抓紧建立“备案加审批”的新管理模式，推动放开育幼养老、建筑设计、商贸物流、电子商务等领域外资准入限制。

此外，还要及时总结上海自由贸易试验区的试点经验，形成可复制、可推广的成果，选择若干具备条件的地方发展自由贸易园区。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。