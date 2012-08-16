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中国财经 | 2012年 8月 16日 星期四 11:29 BJT

中国1-7月实际使用外资额同比下降--商务部

路透北京8月16日电---中国商务部周四公布,7月份全国实际使用外资(FDI)金额75.8亿美元,同比下降8.6%.

商务部并称,今年1-7月全国实际使用外资金额666.7亿美元,同比下降3.6%.同期全国新批设立外商投资企业13,667家,同比下降12.3%.

此前数据显示,6月份全国实际使用外资金额120亿美元,同比下降6.9%;1-6月累计为591亿美元,同比下降3.0%.

历史数据实际投资额(亿美元):

---------------2012年---------------- -------------------------------2011年-------------

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

75.8 120 92.3 84.01 117.57 77.26 99.97 122.42 87.57 83.34 90.45 84.46 82.97 128.63(完)

--发稿 沈燕; 撰写 李然; 审校 黄凯

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