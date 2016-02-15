中国1月实际使用外资(FDI)同比增长3.2%至883亿元--中央电视台

中央电视台援引商务部官员表示，中国从对华投资前10位国家和地区实际吸引外资总额843.8亿元，占到当月FDI总额的95.6%，比上年同期增长2.6%。其中，美国、欧盟、日本对华投资得到大幅增长，同比增幅分别达到460%以上，30.9%和22%以上。