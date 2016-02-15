中国1月实际使用外资(FDI)同比增长3.2%至883亿元--中央电视台

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月15日 - 中国中央电视台周一公布，1月份中国实际使用外资(FDI)同比增长3.2%至883亿元人民币；其中，高技术服务业实际使用外资72亿元，同比增长123.4%。
中央电视台援引商务部官员表示，中国从对华投资前10位国家和地区实际吸引外资总额843.8亿元，占到当月FDI总额的95.6%，比上年同期增长2.6%。其中，美国、欧盟、日本对华投资得到大幅增长，同比增幅分别达到460%以上，30.9%和22%以上。
2015年12月中国实际使用外资(FDI)770.2亿元(折122.3亿美元)，同比下降5.8%。（完）
(发稿 张晓翀/李贺; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)