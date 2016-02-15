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中国财经 | 2016年 2月 15日 星期一 17:48 BJT

中国1月实际使用外资(FDI)同比增长3.2%至883亿元--中央电视台

路透北京2月15日 - 中国中央电视台周一公布，1月份中国实际使用外资(FDI)同比增长3.2%至883亿元人民币；其中，高技术服务业实际使用外资72亿元，同比增长123.4%。

中央电视台援引商务部官员表示，中国从对华投资前10位国家和地区实际吸引外资总额843.8亿元，占到当月FDI总额的95.6%，比上年同期增长2.6%。其中，美国、欧盟、日本对华投资得到大幅增长，同比增幅分别达到460%以上，30.9%和22%以上。

2015年12月中国实际使用外资(FDI)770.2亿元(折122.3亿美元)，同比下降5.8%。（完）

(发稿 张晓翀/李贺; 审校 杨淑祯)

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