中国1-9月FDI同比增长4.2% 9月单月增长1.2%--商务部

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京10月13日 - 中国商务部周四公布，1-9月中国实际使用外资金额（FDI）6,090.3亿元人民币（折950.9亿美元），同比增长4.2%（未含银行、证券、保险领域数据）；同期全国新设立外商投资企业21,292家，同比增长12.2%。
9月当月实际使用外资金额602亿元（折92.1亿美元），同比增长1.2%；9月当月全国新设立外商投资企业2,754家，同比增长27.9%。
历史FDI、ODI（非金融对外直接投资）实际投资额及同比变动:
FDI ODI
金额 （亿美元） 金额 （亿元人民币） 同比 金额 （亿美元） 同比
2016年9月 92.1 602 1.2% -- --
8月 87.6 573.2 5.7% -- --
7月 77.1 497.6 -1.6% 138.9 --
6月 152.3 982.1 9.7% 153.4 44.9%
5月 88.9 567.7 -1% 134.4 --
4月 98.9 625.7 6% 199.9* --
3月 129 823.4 7.8% 101.7 21.5%
2月 84.4 536.3 1.8% 179 1.5倍
1月 140.7 882.5 3.2% 120.2 18.2%
2015年12月 122.3 770.2 -5.8% 138.9 6.1%
11月 103.6 649 1.9% 89.2* --
10月 87.7 546.8 4.2% 79.1 14.3%
9月 95.6 594.7 7.1% 103 5.2%
8月 87.1 542 22% 135 7%
7月 82 506 5.2% 75* --
注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。