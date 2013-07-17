版本:
中国
中国财经 | 2013年 7月 17日 星期三 11:08 BJT

商务部：6月中国实际使用外资同比增20.12%

路透北京7月17日 - 中国商务部周三公布,今年6月全国实际使用外资(FDI)金额143.89亿美元，同比增长20.12%（未含银行、证券、保险领域数据）。

商务部新闻稿并称，上半年累计实际使用外资金额为619.84亿美元，同比增长4.9%。

在2011年全年中国实际使用外资金额创历史新高后，去年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。

历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):

13年6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月

6月

金额 143.89 92.56 84.35 124.21 82.14 92.7 117 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8 120

同比 20.12 0.29 0.4 5.65 6.32 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9(完)

(发稿 乔艳红 撰写 丁琦; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐