商务部：6月中国实际使用外资同比增20.12%

商务部新闻稿并称，上半年累计实际使用外资金额为619.84亿美元，同比增长4.9%。

在2011年全年中国实际使用外资金额创历史新高后，去年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。