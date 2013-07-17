商务部：6月中国实际使用外资同比增20.12%

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京7月17日 - 中国商务部周三公布,今年6月全国实际使用外资(FDI)金额143.89亿美元，同比增长20.12%（未含银行、证券、保险领域数据）。
商务部新闻稿并称，上半年累计实际使用外资金额为619.84亿美元，同比增长4.9%。
在2011年全年中国实际使用外资金额创历史新高后，去年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。
历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):
13年6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月
6月
金额 143.89 92.56 84.35 124.21 82.14 92.7 117 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8 120
同比 20.12 0.29 0.4 5.65 6.32 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9(完)
(发稿 乔艳红 撰写 丁琦; 审校 黄凯)
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